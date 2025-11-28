Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Μάγκικο «διπλό» και… πέταξε για την οκτάδα του Conference League!

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη της Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» και με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να σκοράρει μετά από εννιά μήνες, έφυγε με μεγάλο «διπλό» (1-0), κάνοντας… άλμα για την πρώτη οκτάδα του Conference League – Δοκάρι είχε ο Ζίνι, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν το φινάλε.

Βαγγέλης Πάτας

Φιορεντίνα - ΑΕΚ 0-1
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι «κιτρινόμαυροι», έχοντας τη δυναμική παρουσία των φίλων τους, πραγματοποίησαν μια σπουδαία εμφάνιση, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη τους επί ιταλικού εδάφους!

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς έβαλε τέλος στην ατυχία, καθώς βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά μετά από εννιά μήνες. Το προηγούμενο γκολ του ήταν στις 23 Φεβρουαρίου στο 3-0 επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Το τέρμα του Σέρβου αποδείχθηκε «χρυσό», καθώς η Φιορεντίνα βρήκε τρεις φορές δίχτυα, αλλά σωστά ακυρώθηκαν τα γκολ, λόγω οφσάιντ.

Με αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα, η ΑΕΚ εκτοξεύεται βαθμολογικά, μπαίνοντας γερά στο παιχνίδι της πρώτης οκτάδας, η οποία δίνει απευθείας πρόκριση στους «16».

Άσχημο γεγονός ο τραυματισμό του Ζίνι, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος λίγο πριν το φινάλε κι ενώ νωρίτερα είχε δοκάρι, για να «κλειδώσει» τη νίκη.

Η εξέλιξη του Φιορεντίνα - ΑΕΚ

Ο Νίκολιτς παράταξε την ομάδα του ομάδα του με ένα σύστημα που έμοιαζε με 4-3-2-1 κι είδε τους ποδοσφαιριστές του να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα. Οι «κιτρινόμαυροι» έλεγξαν τον ρυθμό, κράτησαν μπάλα και δημιούργησαν τις πρώτες τελικές τους, με τον Πήλιο από τα αριστερά να είναι ο πιο απειλητικός.

Στο 17ο λεπτό, πάντως, η ΑΕΚ γλίτωσε την «ψυχρολουσία», λόγω Στρακόσα και VAR. Ο Αλβανός τερματοφύλακας απέκρουσε την κεφαλιά του Τζέκο, ενώ από το κόρνερ που κέρδισε η Φιορεντίνα σκόραρε με τον Γκούντμουντσον. Το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο Ρανιέρι που έσπρωξε την μπάλα στον Ισλανδό επιθετικό ήταν σε θέση οφσάιντ.

Μετά το τέρμα που δεν μέτρησε, οι «βιόλα» κράτησαν περισσότερο την μπάλα, αλλά οι «κιτρινόμαυροι» ήταν καλά οργανωμένοι και δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να βρουν ρήγματα.

Μετά από ένα κακό διάστημα, οι παίκτες του Νίκολιτς κυκλοφόρησαν με ψυχραιμία την μπάλα και βρήκαν το γκολ με τον Γκατσίνοβιτς. Ο Σέρβος εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά – πάσα του Πήλιου μετά τη σέντρα του Πινέδα κι έκανε το 0-1 στο 35ο λεπτο.

Ο «Γκάτσι» έβαλε τέλος στην ατυχία του, καθώς βρήκε δίχτυα μετά από εννιά μήνες. Το προηγούμενο γκολ του ήταν στις 23 Φεβρουαρίου στο 3-0 επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Γιόβιτς έχασε τεράστια ευκαιρία για να πετύχει δεύτερο γκολ για την «Ένωση». Ο Σέρβος αστόχησε με εξ επαφής προβολή, έπειτα από υπέροχη σέντρα του Πήλιου.

Στις καθυστερήσεις, η Φιορεντίνα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο Τζέκο ήταν εμφανώς οφσάιντ και το σημαιάκι σηκώθηκε αμέσως. Το δεύτερο ξεκίνησε δίχως αλλαγές και τους γηπεδούχους να προσπαθούν να πιέσουν πιο ψηλά, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης.

Στο 56’ η Φιορεντίνα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για τρίτη φορά, αλλά το γκολ δεν μέτρησε ξανά λόγω οφσάιντ, καθώς η μπάλα έφτασε στον Ρανιέρι, βρίσκοντας πάνω στον Γκούντμουντσον, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος.

Μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο Βανόλι έβαλε τον Κεν για να παίξει μαζί με τον Τζέκο στην επίθεση, ασκώντας έτσι μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς, από την πλευρά του, έβαλε Μάνταλο και Ζίνι αντί Περέιρα και Κοϊτά, σε ένα σημείο (βλ. 66ο λεπτό) που η ομάδα του χρειαζόταν «φρεσκάρισμα».

Ο Ανγκολέζος επιθετικός έχασε μοναδική ευκαιρία για να σκοράρει, αλλά το πολύ ωραίο διαγώνιο σουτ που έκανε στο 73ο λεπτο κατέληξε στην εσωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού και στη συνέχεια πέρασε παράλληλα από τη γραμμή.

Λίγο αργότερα, ο Ζίνι έκανε το γύρισμα από δεξιά με την μπάλα να περνάει παράλληλα από την εστία του Ντε Χέα, καθώς ο Γιόβιτς ήταν λίγο πιο πίσω και δεν μπόρεσε να την σπρώξει στα δίχτυα.

Η Φιορεντίνα «απάντησε» στα δοκάρια, καθώς ο Τζέκο σημάδεψε το οριζόντιο με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ στο 77ο λεπτό. Στην επόμενη φάση, ο Γιόβιτς πήγε να πετύχει ένα σπάνιας ομορφιάς τέρμα, αλλά ο Ντε Χέα απέκρουσε εντυπωσιακά τη λόμπα που έκανε ο Σέρβος.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα και να μην επιτρέψει στη Φιορεντίνα να γίνει απειλητική, με τους «βιόλα» να απειλούν, εκτός στατικής φάσης, για πρώτη φορά στο 84’ όταν ο Μαντράγκορα πλάσαρε ψηλά από το ύψος της περιοχής.

Στο 89ο λεπτό, ο Ζίνι αποχώρησε υποβασταζόμενος, καθώς το πόδι του φάνηκε να κολλάει στο χόρτο σε προσπάθεια να μαρκάρει αντίπαλο του.

Στις καθυστερήσεις Πήλιος και Πινέδα είχαν δυο καλές στιγμές για να «καθαρίσουν» το ματς, αλλά η ΑΕΚ δεν έδειξε κανένα σημάδι πανικού, κράτησε την μπάλα και το προβάδισμα της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Διαιτητής: Ρόμπερτ Τζόουνς (Αγγλία)
Κίτρινες: Γκούντμουντσον, Πόνγκρατσιτς, Μαντράγκορα – Περέιρα, Πήλιος.
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ (Πάολο Βανόλι): Ντε Χέα, Πόνγκρατσιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι (79’ Βίτι), Φορτίνι (79’ Φατσίνι), Παρίζι (63’ Κουάντιο), Μαντράγκορα, Νικολούσι (79’ Φατζιόλι), Ντουρ (63’ Κεν), Γκούντμουντσον, Τζέκο.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολτιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Γκατσίνοβιτς (81’ Γκρούγιτς), Πινέδα, Περέιρα (66’ Μάνταλος), Μάριν, Κοϊτά (66’ Ζίνι/90’ Πενράις), Γιόβιτς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:42ΚΟΣΜΟΣ

Με ασφάλεια έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό η επανδρωμένη αποστολή του ρωσικού Soyuz MS-28 – Δείτε το βίντεο

00:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ανέβηκε 14ος ο Παναθηναϊκός, στη 17η θέση ο ΠΑΟΚ – Τα αποτελέσματα

00:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Μάγκικο «διπλό» και… πέταξε για την οκτάδα του Conference League!

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1: Άλμα πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League με γκολάρα Καλάμπρια

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1 (τελικό): Μεγάλο «διπλό» στη Φλωρεντία!

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Το παράδειγμα της Ουρουγουάης: Λειτουργεί σχεδόν χωρίς ορυκτά καύσιμα – Ηλεκτρικό ρεύμα κατά 20% φθηνότερο

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1 (Τελικό): Με Καλάμπρια έκανε τεράστιο βήμα πρόκρισης

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκολάρα ο Καρέτσας, η Γκενκ θυμήθηκε τις μέρες που ήταν ball boy

23:45ΥΓΕΙΑ

Η υπνική άπνοια μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση Πάρκινσον

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Θηβών: Σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό – Σε απόσταση αρκετών μέτρων εκτοξεύτηκε ο οδηγός

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες εκτέλεσαν δύο Παλαιστίνιους που προσπαθούσαν να παραδοθούν - Βίντεο ντοκουμέντο

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 11,5 ετών για «εξέγερση»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερος 16χρονος Παλαιστίνιος από τις ΗΠΑ μετά από 9 μήνες φυλάκισης στο Ισραήλ

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ο Γκατσίνοβιτς σκόραρε μετά από εννιά μήνες! (βίντεο)

23:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις οικοδομικές άδειες: Ψηφιακό One-Stop-Shop για κάθε ακίνητο

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα

22:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμάτα: Άνοιξαν κοσμηματοπωλείο και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ σε 20 δευτερόλεπτα – Βίντεο ντοκουμέντο

22:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Κοτίδης & Γιώργος Χουβαρδάς επιστρέφουν στον Σταυρό του Νότου Club την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρωταθλητής του γκολφ, Fuzzy Zoeller, σε ηλικία 74 ετών - Η στιγμή που τον στοίχειωσε για το υπόλοιπο της καριέρας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;» - Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από περιπετειώδη καταδίωξη – Βίντεο ντοκουμέντο

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Έτσι σκότωσα την πεθερά μου» - Όσα ανέφερε στην ομολογία της η 46χρονη δολοφόνος

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με το κίνητρο της δολοφονίας - Δεν σκότωσε την πεθερά της για να τη ληστέψει

22:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις οικοδομικές άδειες: Ψηφιακό One-Stop-Shop για κάθε ακίνητο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Θηβών: Σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό – Σε απόσταση αρκετών μέτρων εκτοξεύτηκε ο οδηγός

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχίλα: «Σιγά μην χάσω το πανηγύρι» - Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του

17:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Η τελευταία λέξη της 75χρονης πριν ξεψυχήσει από τα χέρια της νύφης της - «Πέθανα...»

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο «δράκος» του Αλίμου - Η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα

20:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ξεκάθαρο προβάδισμα ΝΔ με 25,2% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση - Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα Τσίπρα

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν Αττική και Μεγανήσι Λευκάδας

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος έχτισε τα αγάλματα στο Νησί του Πάσχα: Επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο μετά από 9 αιώνες

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες εκτέλεσαν δύο Παλαιστίνιους που προσπαθούσαν να παραδοθούν - Βίντεο ντοκουμέντο

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αγριεύει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Στο φως «η αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα» - Εντυπωσιακά ευρήματα στις ανασκαφές της Κωπαΐδας

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Τα παιδιά κοιμόντουσαν και ο άντρας μου ήταν στην δουλειά», είπε η 46χρονη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ