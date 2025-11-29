Super League: Νίκη-θρίλερ μετά από επτά ματς για τον Άρη, εύκολα η Κηφισιά

Οι «κίτρινοι» ισοφαρίστηκαν από την ΑΕΛ στις καθυστερήσεις, αλλά «απάντησαν» και νίκησαν μετά από καιρό (2-1) – Άνετο απόγευμα η Κηφισιά με το 3-0 επί του Πανσερραϊκού.

Super League: Νίκη-θρίλερ μετά από επτά ματς για τον Άρη, εύκολα η Κηφισιά
Μετά από 7 ματς χωρίς νίκη, ο Άρης χαμογέλασε και πάλι. Μετά από φινάλε που δεν προσφερόταν για καρδιακούς στο «Κλ. Βικελίδης» απέναντι στην ΑΕΛ. Το τελικό 2-1 διαμορφώθηκε με δύο τέρματα στις καθυστερήσεις και τεράστιο σασπένς.

Ενώ οι «κίτρινοι» ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0 από το τέρμα του Μορόν και η ΑΕΛ έπαιζε με παίκτη λιγότερο, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι και ισοφάρισαν με τον Πασά στο 90+7’! Όμως πριν τελειώσει η αναμέτρηση, ο Ντουντου λύτρωσε την ομάδα του Χιμένεθ για το τελικό 2-1.

Έτσι… έσπασε η κατάρα για τον Άρη, που ανέβηκε στους 16 βαθμούς και την 7η θέση. Η ΑΕΛ έμεινε στους 7 και είναι προτελευταία.

Το φιλμ του αγώνα

6’ Ο Πέρεθ έπιασε καλό σουτ, ο Μελίσσας με σωστή αντίδραση έδιωξε σε κόρνερ.

15’ Κεφαλιά του Ράτσιτς στο πρώτο δοκάρι, ο Ρόουζ από τη μικρή περιοχή δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

18’ Αφύλακτος σε θέση βολής εντός περιοχής, ο Μορόν σούταρε άουτ.

24’ Ο Πέρεθ σουτ με το αριστερό, η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

27’ Γκολ 1-0: Ο Πέρεθ σούταρε, ο Μελίσσας απέκρουσε, όμως ο επερχόμενος Μορόν προ κενής εστίας δε δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ!

44’ Ο Τούπτα σκόραρε για την ΑΕΛ, όμως μετά από έλεγχο της φάσης το τέρμα ακυρώθηκε καθώς νωρίτερα ο Μούργος ήταν οφσάιντ.

46’ Ο Γκαράτε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, καθώς πήγε με τον αγκώνα στο πρόσωπο αντιπάλου. Η ΑΕΛ με δέκα παίκτες.

54’ Ο Φαντιγκά βγήκε τετ α τετ με τον Μελίσσα, με τον πορτιέρε της ΑΕΛ να βγαίνει νικητής.

57’ Ο Γιαννιώτας σούταρε εντός περιοχής, άστοχος με την μπάλα να φεύγει άουτ.

78’ Ο Ντούντου πήγε να γίνει επικίνδυνος, με τον Μελίσσα να βγαίνει μακριά απ’ την εστία του και να διώχνει.

90+7’ Γκολ 1-1: Ο Τούπτα ανατράπηκε από τον Φαντιγκά και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Πασάς ανέλαβε την εκτέλεση και ισοφάρισε το ματς!

90+9’ Γκολ 2-1: Ο Φαντιγκά σούταρε εντός περιοχής, ο Μελίσσας απέκρουσε και ο Ντούντου με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Ράτσιτς, Ρόουζ, Μορόν, Ντούντου – Παντελάκης, Μούργος, Γκάρατε, Φεριγκρά, Αποστολάκης.

Κόκκινη: Γκάρατε (46’).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Ρόουζ, Άλβαρο, Ράτσιτς (87’ Νινγκ), Γαλανόπουλος, Μορουτσάν (71’ Παναγίδης), Πέρεθ, Γιαννιώτας (58’ Ντούντου), Μορόν.

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Αποστολάκης, Ουατταρά (63’ Δεληγιαννίδης), Παντελάκης (81’ Πασάς), Τσάκλα, Φεριγκρά, Αντράντα (81’ Φαϊζάλ), Στάικος (63’ Ατανάσοφ), Γκάρατε, Τούπτα, Μούργος (50’ Σουρλής).

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0

Εντυπωσιακή η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο για ένα ακόμη ματς. Η Κηφισιά ήταν ανώτερη από τον Πανσερραϊκό σε όλο το ματς και τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα γι’ αυτή με την αποβολή του Λιάσου στο τέλος του πρώτου μέρους.

Ο Λαρουσί με δύο γκολ ήταν ο πρωταγωνιστής, εντυπωσιακός για ακόμη ένα ματς ο Αντόνισε που είχε δύο δοκάρια. Για την Κηφισιά που δεν είχε τον Τεττέη.

Η ομάδα των βορείων προαστίων ανέβηκε στους 15 βαθμούς και είναι 8η, ενώ ο Πανσερραϊκός με 5 παραμένει ουραγός.

Το φιλμ του αγώνα

9’ Ο Ίβαν σκόραρε όμως το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ.

14’ Γκολ 1-0: Κόρνερ για την Κηφισιά, ο Αντόνισε στην πρώτη προσπάθεια με τον Τιναλίνι να διώχνει, ο Λαρουσί τελικά με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

26’ Εκπληκτικό σουτ του Αντόνισε, η μπάλα τράνταξε το δοκάρι του Τιναλίνι.

44’ Ο Λιάσος έκανε μαρκάρισμα από πίσω στον Αντόνισε. Αρχικά είδε την κίτρινη, αλλά το VAR ειδοποίησε τον διαιτητή να κάνει έλεγχο της φάσης και αναβάθμισε την κάρτα σε κόκκινη. Με 10 παίκτες η ομάδα των Σερρών.

51’ Δεύτερο δοκάρι για την Κηφισιά, με την προσπάθεια του Αντόνισε και πάλι να σταματά εκεί.

61’ Σημαντική φάση για τους φιλοξενούμενους, με τον Ιβαν να βγαίνει τετ α τετ με τον Ραμίρες, προτίμησε να προσπαθήσει να σιγουρέψει το γκολ δίνοντας σε συμπαίκτη του και χάθηκε η ευκαιρία.

66’ Τετ α τετ ο Μάρας του Πανσερραϊκού, ο Ραμίρες βγήκε νικητής και κράτησε το μηδέν.

75’ Γκολ 2-0: Ο Αμανί έκανε το κλέψιμο στο κέντρο, βγήκε στην κόντρα και βρήκε τον Πόμπο, το πρώτο του σουτ το έβγαλε ο Τιναλίνι, αλλά το δεύτερο κατέληξε στα δίχτυα!

84’ Σουτ του Πόμπο εκτός περιοχής, η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

85’ Γκολ 3-0: Ωραίος συνδυασμός των γηπεδούχων, η μπάλα στρώθηκε στον Λαρουσί λίγο έξω απ’ την περιοχή και με «κεραυνό» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

90+1’ Ο Λαρουσί σκόραρε στην κόντρα, όμως μετά από εξέταση της φάσης το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Ρουκουνάκη. Μάλιστα ήταν επικίνδυνο μαρκάρισμα και έτσι ο παίκτης της Κηφισιάς αποβλήθηκε.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σταύρος Τσιμεντερίδης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 45΄+2 Λιάσος, 90΄+6 Ρουκουνάκης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σιμόν, Έμπο - Καλίνιν, Γκιγιόμε, Φέλτες

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν (87΄ Σμπώκος), Πέτκοφ, Πόμπο, Αντόνισε, Παντελίδης (87΄ Χριστόπουλος), Έμπο (73΄ Αμανί), Πέρεθ (73΄ Ρουκουνάκης), Πόκορνι, Μούσιολικ (73΄ Σόουζα), Λαρουσί

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Χοσέ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Καλίνιν (87΄ Τσαούσης), Λιάσος, Ομεονγκά (73΄ Μπρουκς), Γκιγιομέ, Γκριν (87΄ Μπανζάκι), Νάνελι (65΄ Καρέλης), Ιβάν (65΄ Μάρας)

