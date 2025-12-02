ΗΠΑ: Παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ η κλήρωση της τελικής φάσης του Μουντιάλ 2026

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί την Παρασκευή (5/12) στην Ουάσιγκτον στην κλήρωση για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026, όπως επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (1/12) η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Η κλήρωση της διοργάνωσης, που συνδιοργανώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, θα πραγματοποιηθεί στο Kennedy Center, μια μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων της αμερικανικής πρωτεύουσας, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει «ξαναφέρει υπό τον έλεγχό του» αφού την είχε κατηγορήσει για «προοδευτική εκτροπή». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κάνει λόγο για «πολιτιστική αλλοίωση» και για πρόγραμμα που δεν τιμά ούτε την παράδοση ούτε την ιστορία του κορυφαίου αυτού πολιτιστικού ιδρύματος. «Το Kennedy Center πρέπει να ανήκει σε όλους τους Αμερικανούς, όχι σε μια κλειστή ιδεολογική ελίτ», έχει υπογραμμίσει, προαναγγέλλοντας αλλαγές στη φυσιογνωμία του.