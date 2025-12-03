Super League 2: Εύκολα ο Πανιώνιος τον Ολυμπιακό Β’ και στο -2 από την κορυφή
Οι Νεοσμυρνιώτες επικράτησαν 4-1 στην εξ αναβολής αναμέτρηση του Β’ ομίλου και πλησίασαν την Καλαμάτα στην πρώτη θέση.
Εύκολο απόγευμα είχε ο Πανιώνιος στην εξ αναβολής αναμέτρηση για την 10η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2. Οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν 4-1 του Ολυμπιακού Β’ και πλησίασαν στους 2 βαθμούς την κορυφή όπου βρίσκεται η Καλαμάτα.
Η πέμπτη σερί νίκη της ομάδας της Νέας Σμύρνης, ήρθε με ανατροπή. Στο 44’ ο Τουφάκης άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό Β’. Ο Κολοβός με πέναλτι στο 47’ ισοφάρισε και ο ίδιος παίκτης στο 58’ έκανε το 2-1. Με πέναλτι του Παπαγεωργίου έγινε το 3-1 (85΄) για να διαμορφώσει το τελικό σκορ ο Κρητικός στο 88’.
Super League 2 – Β’ όμιλος – 10η αγωνιστική
Μαρκό – Καλαμάτα 2-3
Ελλάς Σύρου – Χανιά 4-1
Παναργειακός – Ηλιούπολη 0-2
Καλλιθέα – Αιγάλεω 1-1
Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β΄ 4-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καλαμάτα 32
2. Πανιώνιος 30
3. Μαρκό 22
4. Καλλιθέα 17
5. Ελλάς Σύρου 16
6. Ολυμπιακός Β΄ 14 -11αγ.
7. Αιγάλεω 11 -11αγ.
8. Χανιά 9
9. Ηλιούπολη 7
10. Παναργειακός 4