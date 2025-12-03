Άρης - ΠΑΟΚ: LIVE το ντέρμπι για το Κύπελλο Ελλάδας

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Κλεάνθης Βικελίδης», λίγες ημέρες πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση και για τη Super League (Κυριακή 7/12, 19:30).

Οι «κίτρινοι» έχουν το απόλυτο στο Κύπελλο και θέλουν μια ακόμα νίκη για να είναι σίγουρα εντός πρώτης τετράδας, τη στιγμή που οι «ασπρόμαυροι», έχοντας ηττηθεί στη Λιβαδειά, χρειάζονται το «τρίποντο».

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης - ΠΑΟΚ:

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025

Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 6-0

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025

Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5

Μαρκό - Λεβαδειακός 1-3

Athens Kallithea - Καβάλα 2-1

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 0-1

Αστέρας AKTOR - Ηλιούπολη 5-0

ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-0

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 1-0

21:30 Άρης - ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 1HD)

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου