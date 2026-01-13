ΑΕΚ: «Ένα από τα πιο καθοριστικά σημεία της σεζόν» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς και Μπρινιόλι

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην «OPAP Arena» σε νοκ άουτ ματς με έπαθλο μια θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς σε δηλώσεις που έκανε στην CosmoteTV χαρακτήρισε το παιχνίδι της Τετάρτης (14/01), ως έναν από τους πλέον σημαντικούς στη σεζόν κι έκανε κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας.

Το ΑΕΚ – ΟΦΗ είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τετάρτης (14/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport3HD.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Έχετε μπροστά σας το παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ. Ένα νοκ – άουτ, μονό ματς. Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, παρά μόνο πέναλτι. Τι σκέφτεστε;

«Είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς στο γήπεδό μας. Ένα νοκ – άουτ παιχνίδι και ο ΟΦΗ είναι σε φανταστική φόρμα. Φανταστική φόρμα από τότε που άλλαξε το σύστημά του σε 3-4-3, το οποίο χρησιμοποιεί τώρα και είναι κάτι που ταιριάζει στον ΟΦΗ. Μας έδωσαν ένα δύσκολο παιχνίδι την τελευταία αγωνιστική, εδώ, τον Δεκέμβριο. Μετά, πρακτικά, ήρθαν ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στον τελικό του Σούπερ Καπ, έχασαν στην παράταση. Και μετά κέρδισαν δύο φορές τον Αστέρα, 2-0 και 4-0. Οπότε, υπάρχει προειδοποιητικό σημάδι για εμένα αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτό το παιχνίδι είναι καθοριστικής σημασίας για εμάς. Προσωπικά, εκτιμώ το Κύπελλο πάρα πολύ. Η έως τώρα καριέρα «μιλά» γι’ αυτό, γιατί δεν υπάρχει χώρα που να δούλεψα και να μην το κατέκτησα. Οπότε, θεωρώ αυτή τη διοργάνωση πολύ σημαντική. Αν θες να πας στον τελικό, θα πρέπει να ξεπεράσεις αυτόν τον γύρο, για τον οποίο τα είπατε όλα σωστά. Το βλέπουμε παντού στον κόσμο, στην Ευρώπη πρόσφατα τις τελευταίες ημέρες κάποιες μεγάλες ομάδες αποκλείστηκαν από ομάδα πέμπτης κατηγορίας. Και ο ΟΦΗ είναι πολλά, πολλά περισσότερα από αυτό. Οπότε, με τον νέο προπονητή, με το νέο στυλ, είναι μια… δυσάρεστη ομάδα και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι κι έτοιμοι για το παιχνίδι. Το προηγούμενο παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη μας βοηθά ως προς αυτό γιατί ήταν το πρώτο μας παιχνίδι στη χρονιά.

Ο Άρης είχε ήδη ένα παιχνίδι πριν από εμάς και σε κάποιες στιγμές του αγώνα αυτό ήταν προφανές. Επίσης, πρέπει να υπενθυμίσω ότι ο ΟΦΗ έχει τρία παιχνίδια πριν από εμάς, γιατί δεν έπαιξε μόνο στο πρωτάθλημα και τον Κύπελλο, αλλά και στο Super Cup.

Οπότε, έχουν αυτό το πλεονέκτημα της φόρμας σε σχέση με εμάς. Πρέπει να βρούμε τη φόρμα μας, γρήγορα, πρακτικά άμεσα, και να αποφύγουμε ανόητα πράγματα στο γήπεδό μας».

Η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού είναι κάτι που θα πρέπει να ξεπεράσετε για να πάρετε τη νίκη;

«Ναι, πρέπει να επιστρέψουμε στον καλό ρυθμό και στο νικηφόρο σερί. Γιατί το είχα πει μετά την τελευταία αγωνιστική του 2025 αν θυμάστε, ότι αν με ρωτάτε, ξέρω ότι οι παίκτες χρειάζονται ξεκούραση. Όμως, εγώ θα ήθελα να παίξουμε. Ήμασταν σε καλή κατάσταση και από την εμπειρία μου, όταν κερδίζεις όλη την ώρα, δεν θες να σταματάς. Παίζεις ακόμη κι αν έχεις μόνο έντεκα υγιείς παίκτες. Αλλά όλα αυτά είναι είκοσι πέντε μέρες πίσω, τώρα είναι άλλη στιγμή. Και πρέπει να αρχίσουμε να βρίσκουμε τον ρυθμό μας ξανά. Πιστεύω ότι κάθε μέρα που προπονούμαστε και κάθε παιχνίδι που παίζουμε, θα γινόμαστε καλύτεροι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα, όπως στο πρωτάθλημα, να διορθώσουμε μελλοντικά τα πράγματα. Είναι Κύπελλο, νοκ – άουτ παιχνίδι και μάλιστα όχι διπλό, αλλά μονό παιχνίδι. Και όλοι αυτοί είναι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται μεγάλη προσοχή του παιχνίδι. Γι’ αυτό, επίσης, θα ήθελα να τους καλέσω όλους στο γήπεδο. Γνωρίζω για την απεργία των ταξί στην Αθήνα, ξέρω ότι είναι δύσκολη η ώρα έναρξης του αγώνα στις 17:00.

Αλλά όσοι αγαπούν την ΑΕΚ πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν. Και ένα από τα πιο σημαντικά, καθοριστικά σημεία της σεζόν. Γιατί όλες οι σεζόν έχουν κάποια σημεία – κλειδιά και όποιος έρθει αύριο στο γήπεδο, θα το εκτιμήσουμε πολύ. Η υποστήριξη, που πάντα είναι απίστευτη στο γήπεδό μας, σημαίνει πολλά για την ομάδα μας, για τους παίκτες μας. Παίζουν διαφορετικά μπροστά σε γεμάτο γήπεδο».

Μπρινιόλι: «Είναι καθοριστικό να περάσουμε»

Στη σπουδαιότητα του αγώνα και στο πόσο σημαντικό είναι η ΑΕΚ να πάρει την πρόκριση αναφέρθηκε κι ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για τον Χρήστο Κόντη (σ.σ. ήταν μαζί στον Παναθηναϊκό).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην CosmoteTV:

Για το ματς με τον ΟΦΗ: «Είναι ένα νοκ – άουτ παιχνίδι, ξέρουμε τη σπουδαιότητά του. Ελπίζουμε να το διαχειριστούμε με τέλειο τρόπο. Ξέρουμε με ακρίβεια ότι θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι, πολύ δύσκολο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κατάσταση. Να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε το πλάνο μας ό,τι και να συμβεί στο παιχνίδι. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε τη σωστή συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα, φυσικά θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

Για την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού: «Ναι, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να έχουμε ρυθμό, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη μπάλα. Να κάνουμε ό,τι έχουμε συνηθίσει να κάνουμε, να κρατήσουμε τη μπάλα, να κάνουμε κινήσεις χωρίς αυτήν. Να προσπαθήσουμε να βρούμε χώρους, αλλά να μην βιαστούμε με τη μπάλα στα πόδια. Να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να αποφύγουμε τις καταστάσεις που ο ΟΦΗ σίγουρα θα προσπαθήσει να δημιουργήσει. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να παίξουμε και για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα».

Για τη γνώμη του για τον ΟΦΗ: «Είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ καλός προπονητής. Έχω συνεργαστεί μαζί του στον Παναθηναϊκό. Έχει πάντα καλές ιδέες, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και τον σέβομαι πολύ. Σέβομαι και τον αντίπαλο, όπως πάντα, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερό μας. Γιατί για εμάς το Κύπελλο είναι, όπως οι άλλες διοργανώσεις, πολύ σημαντικό και πολύ καθοριστικό να προχωρήσουμε όσο πιο μακριά γίνεται».

Διαβάστε επίσης