Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Επίσημο! Ο Κάρικ θα είναι στο «τιμόνι» της μέχρι το φινάλε της σεζόν

Ο 44χρονος Άγγλος, άλλοτε εμβληματικός μέσος των «κόκκινων διαβόλων», θα κάνει ντεμπούτο κατευθείαν σε συνθήκες… υψηλής πίεσης, καθώς το πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο θα είναι το μεγάλο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ», το Σάββατο (17/1).

«Ο Μάικλ γνωρίζει όσο λίγοι τι σημαίνει να κερδίζεις με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου, Τζέισον Γουίλκοξ, υπογραμμίζοντας ότι ο σύλλογος εμπιστεύεται την ικανότητά του να οδηγήσει το υπάρχον ρόστερ σε ένα πιο σταθερό και ανταγωνιστικό φινάλε της σεζόν.

Ο Κάρικ παραλαμβάνει μια ομάδα σε αγωνιστική κρίση: 7η στην Premier League, 17 βαθμούς μακριά από την κορυφή, και ήδη εκτός τόσο του FA Cup όσο και του Carabao Cup. Ο πρόσφατος αποκλεισμός από την Μπράιτον (2-1 στο «Ολντ Τράφορντ») αφήνει τη Γιουνάιτεντ με τον μικρότερο αριθμό αγώνων σε μια σεζόν από το 1914-15.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Κάρικ στάθηκε στο «βάρος» αλλά και στην τιμή της αποστολής του: «Ξέρω τι απαιτείται για να πετύχεις σε αυτόν τον σύλλογο. Η προτεραιότητά μου είναι να βοηθήσω τους παίκτες να φτάσουν τα στάνταρ που αξίζει αυτή η φανέλα. Υπάρχουν ακόμη στόχοι για τους οποίους μπορούμε να παλέψουμε και θέλουμε να ανταποδώσουμε τη στήριξη των φιλάθλων με εμφανίσεις αντάξιες της ιστορίας μας».

