Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του Τσάμπι Αλόνσο

Μερικά λεπτά έμεινε χωρίς προπονητή η Ρεάλ Μαδρίτης, ανακοινώνοντας έναν ακόμα παλιό ποδοσφαιρικό της αστέρα ως αντικαταστάτη του Τσάμπι Αλόνσο!

Newsbomb

Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του Τσάμπι Αλόνσο

Zinedine Zidane (L) and Alvaro Arbeloa (R) 

EFE - EPA/JAVIER LIZON
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Μαδριλένοι απώλεσαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, καθώς ηττήθηκαν 3-2 από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Supercopa, το οποίο διεξήχθη στη Σαουδική Αραβία.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν και το κύκνειο άσμα του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της «βασίλισσας», η οποία μια ημέρα αργότερα ανακοίνωσε το «διαζύγιο».

Ήταν μια αιφνιδιαστική απόφαση, καθώς μέχρι και πριν από λίγες ώρες, τα ισπανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η διοίκηση των «μερένχες» προσανατολιζόταν στο να του δώσει πίστωση χρόνου. Η ήττα στο «clasico» σε συνδυασμό με τη γενικότερη εικόνα της ομάδας φαίνεται ότι άλλαξαν τα δεδομένα.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του «διαζυγίου» με τον Τσάμπι Αλόνσο, η διοίκηση των «μερένχες» ανακοίνωσε και τον «διάδοχό» του.

Ο λόγος για τον τεχνικό της Β' ομάδας του συλλόγου και παλιού κεντρικού αμυντικού της ομάδας, Άλβαρο Αρμπελόα, ο οποίος αναλαμβάνει για ένα μεταβατικό στάδιο.

Η ανακοίνωση: «Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο Άλβαρο Αρμπελόα θα είναι ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα ήταν προπονητής της Καστίγια από τον Ιούνιο του 2025 και έχει περάσει ολόκληρη την προπονητική του καριέρα στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2020. Προπόνησε την ομάδα Under-14 A τη σεζόν 2020-2021, κατακτώντας το πρωτάθλημα, την ομάδα Under-16 τη σεζόν 2021-2022 και την ομάδα Under-19 από το 2022 έως το 2025. Ως προπονητής των Under-19, κατέκτησε το τρεμπλ τη σεζόν 2022-2023 (Πρωτάθλημα, Κύπελλο Ισπανίας και Champions Cup), καθώς και το πρωτάθλημα τη σεζόν 2024-2025.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Άλβαρο Αρμπελόα αποτέλεσε μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της. Υπερασπίστηκε τη φανέλα μας από το 2009 έως το 2016, σε 238 επίσημους αγώνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατέκτησε 8 τρόπαια: 2 Κύπελλα Πρωταθλητριών Ευρώπης, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, 1 Σούπερ Καπ UEFA, 1 πρωτάθλημα LaLiga, 2 Κύπελλα Ισπανίας και 1 Ισπανικό Σούπερ Καπ.

Με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, ο Άλβαρο Αρμπελόα ήταν επίσης μέρος μιας ιστορικής εποχής, κατά την οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική και δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (2008 και 2012). Κατέγραψε συνολικά 56 συμμετοχές.»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:32ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χιόνια στα ορεινά, χαλαζοπτώσεις σε Ηράκλειο και Λασίθι - Κλειστά σχολεία στο δήμο Βιάννου - Βίντεο

20:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τηλεφωνική απάτη: Μην απαντήσετε αν δείτε αριθμό που ξεκινά με αυτά τα ψηφία

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνάρας έκλεισε το δρόμο για να πάρει σουβλάκια: Τελικά χόρτασε... μπινελίκια

20:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνοιξε ο δρόμος για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία και τη συνάντηση Ερντογάν - Πότε θα γίνει

20:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Σέρρες: Χιόνισε στο μεγαλύτερο μέρος του νομού - Πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία

20:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του Τσάμπι Αλόνσο

20:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Συνεργασία του υπουργείου Παιδείας με το ΕΚΠΑ για τη δια βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Ερμή Θεοχαρόπουλο στον Στέλιο Παπαδογιαννάκη: Τα κενά στην εναέρια διάσωση κοστίζουν ζωές - Πιλότος ελικοπτέρου εξηγεί τι πρέπει να αλλάξει

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έρφαν Σολτάνι θα απαγχονιστεί την Τετάρτη - Η πρώτη εκτέλεση για τις διαδηλώσεις κατά του Χαμενεΐ

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο χιμπατζής που είχε χαρακτηριστεί «ιδιοφυΐα» - Αναγνώριζε γράμματα, αριθμούς και χρώματα

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Επιχείρηση του ελληνικού FBI στον Ασπρόπυργο μετά τον τραυματισμό αστυνομικού

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Στα δύο οι αγρότες - Στον αέρα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό: Ποιοι θα πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου και ποιοι όχι - Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ισπανία: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Βασιλιά Φελίπε και τον πρωθυπουργό Σάντσεθ

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στoν ΒΟΑΚ

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης του μπαρ - Κρίθηκε ύποπτος φυγής

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό που παραμένει 35 μέρες αγνοούμενος – Κατεβαίνουν εθελοντές με σκυλιά από τη Θεσσαλονίκη

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο δείχνει την 16χρονη Λόρα που αγνοείται από το Ρίο - Έφτασε στην Αθήνα με ταξί

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Πού χρειάζονται αλυσίδες σε Ευρυτανία και Φθιώτιδα

19:43LIFESTYLE

Βούρκωσε ο Γιώργος Θεοφάνους: «Ο γιος μου είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο που έγινε το μακελειό»

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ενεργοποίησε το «kill switch» για να μπλοκάρει το Starlink - Ψηφιακό σκοτάδι για 80 εκατομμύρια Ιρανούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο δείχνει την 16χρονη Λόρα που αγνοείται από το Ρίο - Έφτασε στην Αθήνα με ταξί

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Στα δύο οι αγρότες - Στον αέρα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό: Ποιοι θα πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου και ποιοι όχι - Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης

19:43LIFESTYLE

Βούρκωσε ο Γιώργος Θεοφάνους: «Ο γιος μου είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο που έγινε το μακελειό»

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Πολικές θερμοκρασίες μέχρι την Τετάρτη - Πότε έρχεται νέα ψυχρή εισβολή

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Θρίλερ με θάνατο βρέφους λίγο πριν τη γέννα - Στο εδώλιο ο γιατρός

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έρφαν Σολτάνι θα απαγχονιστεί την Τετάρτη - Η πρώτη εκτέλεση για τις διαδηλώσεις κατά του Χαμενεΐ

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Πατριαρχείου Μόσχας κατά Βαρθολομαίου: Κάνει προδοτικές κινήσεις, παρομοίαζε τον εαυτό του με ψευδοπροφήτες

18:59ΕΛΛΑΔΑ

O «Σκοπελίτης» παλεύει με τα κύματα εν μέσω θαλασσοταραχής στο Αιγαίο - Δείτε βίντεο

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του», λέει ο προσωπικός του γιατρός

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κρήτη: «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα», λέει η 23χρονη κόρη του 54χρονου που κρίθηκε προφυλακιστέος

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

15:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ο άνθρωπος που έπεσε από το διάστημα»: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του κοσμοναύτη πριν χαθεί στο κενό

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο σπαραγμός και η έκκληση της μητέρας του Άγγελου στους φίλους του - «Μιλήστε, ο γιος μου βγήκε μία βόλτα και δεν γύρισε ποτέ»

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ