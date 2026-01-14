Παναθηναϊκός - Άρης: LIVE η μάχη για το Κύπελλο Ελλάδας

Το πρόγραμμα των προημιτελικών για το Κύπελλο Ελλάδας κλείνει στο ΟΑΚΑ.

Έκεί που ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Άρη, με τις δύο ομάδες να δείχνουν πως βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Οι «πράσινοι» με νέα πρόσωπα νίκησαν εύκολα 3-0 τον Πανσερραϊκό, ενώ η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ απέκλεισε τον Παναιτωλικό στην προηγούμενη φάση του θεσμού και ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΚ, έχοντας πολύ καλή απόδοση.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές σε πρόσωπα και σχήμα, καθώς επέλεξε το 4-4-2, με τον Τετέι δίπλα στον Σφιντέρσκι, τον Μπακασέτα δίπλα στον Τσιριβέγια στα χαφ και τους Παντελίδη, Μπόκο στα άκρα.

Αντίθετα, ο Μανόλο Χιμένεθ έχει μόλις 2 αλλαγές σε σχέση με την ομάδα που πήγε εξαιρετικά κόντρα στην ΑΕΚ.

Θυμίζουμε πως ο αγώνας είναι νοκ άουτ και αν δεν υπάρχει νικητής μετά τα 90 λεπτά και τις καθυστερήσεις, τότε το ματς θα πάει απευθείας στα πέναλτι.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Άρης: