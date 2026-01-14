Παναθηναϊκός - Άρης: LIVE η μάχη για το Κύπελλο Ελλάδας
Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Άρης για τη φάση των προημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδας.
Το πρόγραμμα των προημιτελικών για το Κύπελλο Ελλάδας κλείνει στο ΟΑΚΑ.
Έκεί που ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Άρη, με τις δύο ομάδες να δείχνουν πως βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
Οι «πράσινοι» με νέα πρόσωπα νίκησαν εύκολα 3-0 τον Πανσερραϊκό, ενώ η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ απέκλεισε τον Παναιτωλικό στην προηγούμενη φάση του θεσμού και ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΚ, έχοντας πολύ καλή απόδοση.
Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές σε πρόσωπα και σχήμα, καθώς επέλεξε το 4-4-2, με τον Τετέι δίπλα στον Σφιντέρσκι, τον Μπακασέτα δίπλα στον Τσιριβέγια στα χαφ και τους Παντελίδη, Μπόκο στα άκρα.
Αντίθετα, ο Μανόλο Χιμένεθ έχει μόλις 2 αλλαγές σε σχέση με την ομάδα που πήγε εξαιρετικά κόντρα στην ΑΕΚ.
Θυμίζουμε πως ο αγώνας είναι νοκ άουτ και αν δεν υπάρχει νικητής μετά τα 90 λεπτά και τις καθυστερήσεις, τότε το ματς θα πάει απευθείας στα πέναλτι.