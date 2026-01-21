ΑΕΚ: «Να βοηθήσει την ομάδα να κατακτήσει τίτλους» - Εστερχάζι, Νέμεθ μιλούν για τον Βάργκα (βίντεο)
Δύο Ούγγροι που φόρεσαν τη φανέλα της ΑΕΚ μιλούν για τον Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος έβαλε το όνομα του δίπλα στα δικά τους, υπογράφοντας στην «Ένωση», πριν από μερικές ημέρες.
Ο Μπάρναμπας Βάργκα έχει αρχίσει να δίνει τα πρώτα του αγωνιστικά δείγματα στην ΑΕΚ και υπόσχεται πολλά γκολ.
Δύο συμπατριώτες του που έχουν φορέσει την «κιτρινόμαυρη» φανέλα, ο Μάρτον Εστερχάζι και ο Κρίστιαν Νέμεθ, έχουν άποψη γι' αυτόν και περιμένουν να βοηθήσει πολύ την ομάδα μας.
Οι δυο Ούγγροι πρώην παίκτες της ΑΕΚ μίλησαν για τον Βάργκα στο AEK TV. Δείτε το σχετικό βίντεο:
