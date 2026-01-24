Super League: «Πρέπει» για Ολυμπιακό, δύσκολη έξοδος για ΑΕΚ

Ανοίγει η… αυλαία της 18ης αγωνιστικής, στην οποία πάλι θα διεξαχθεί ένα ματς λιγότερο λόγω της αναβολής της αναμέτρησης Κηφισιά – ΠΑΟΚ.

Newsbomb

Super League: «Πρέπει» για Ολυμπιακό, δύσκολη έξοδος για ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο ματς κορυφής και ένας ουράς, περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (24/1) στη Super League. Την παράσταση «κλέβουν» οι αναμετρήσεις ΑΕΚ και Ολυμπιακού, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν δύσκολη έξοδο και τους «ερυθρόλευκους» να παίζουν στην έδρα τους μετά από ευρωπαϊκή υποχρέωση.

Η αρχή γίνεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17:00. Ο Ολυμπιακός μετά το θρίαμβο επί της Λεβερκούζεν και με το μυαλό στον Άγιαξ κόντρα στον οποίο θα διεκδικήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League, φιλοξενεί τον Βόλο. Οι «ερυθρολευκοι» δεν είχαν αγωνιστεί την προηγούμενη εβδομάδα για να προετοιμαστούν ενόψει Γερμανών.

Θέλουν λοιπόν να επιστρέψουν στις νίκες και να προσπεράσουν τον ΠΑΟΚ δεδομένα, καθώς οι Θεσσαλονικείς έχουν αναβάλει τον δικό τους αγώνα με την Κηφισιά. Ο Βόλος από την άλλη, προέρχεται από την ήττα με τον Ατρόμητο στην έδρα του και έχει πολλές απουσίες. Οπότε κυνηγά ένα… θαύμα στο Φάληρο.

Στις 19:30 ο Asteras Aktor υποδέχεται την ΑΕΚ. Η ομάδα της Τρίπολης με τον Μίλαν Ράσταβατς πλέον στον πάγκο της, δεν αγωνίστηκε πριν μια βδομάδα (αναβλήθηκε το ματς με τον Ολυμπιακό). Η Ένωση από την άλλη προέρχεται απ’ τον θρίαμβο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους και ψάχνουν στην Τρίπολη τη νίκη που θα «χτίσει» νέο σερί και θα αποδείξει πως τελείωσε οριστικά το κακό διάστημα στην αρχή του 2026. Έχοντας αυτοπεποίθηση φυσικά, μετά το 4-0 επί των «πράσινων».

Το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 20:00. Στη Λάρισα η ΑΕΛ φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό, στο ντέρμπι των ουραγών. Οι Θεσσαλοί είναι ανεβασμένοι και προέρχονται από τη νίκη κόντρα στον Άρη. Οι Σερραίοι επίσης επικράτησαν της Κηφισιάς, οπότε και οι δύο ομάδες έχουν καλή ψυχολογία. Οι φιλοξενούμενοι που απέχουν 5 βαθμούς από την ΑΕΛ, παίζουν ένα απ’ τα τελευταία τους χαρτιά. Οι «βυσσινί» απ’ την άλλη, θέλουν να κερδίσουν βαθμούς και πιθανότατα και βαθμολογική θέση.

SUPER LEAGUE – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Κηφισιά – ΠΑΟΚ Αναβλήθηκε

Σάββατο 24/1

  • 17:00 Ολυμπιακός – Βόλος Cosmote Sport 1
  • 19:30 Asteras Aktor – ΑΕΚ Novasports Prime
  • 20:00 ΑΕΛ – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 2

Κυριακή 25/1

  • 16:00 Άρης – Λεβαδειακός Novasports Prime
  • 18:00 ΟΦΗ – Παναιτωλικός Cosmote Sport 1
  • 19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Π.Α.Ο.Κ. 41

2. Α.Ε.Κ. 41

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 39 (16αγ.)

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 34

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 25 (16αγ.)

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 25

7. ΑΡΗΣ 21

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 19

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 16

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15

11. Ο.Φ.Η. 15 (16αγ.)

12. ASTERAS AKTOR 13 (16αγ.)

13. ΑΕΛ NOVIBET 13

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 8

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

08:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Αναλυτικός οδηγός - Ποιοι και πόσα κερδίζουν από τη μείωση των τεκμηρίων

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

NSX Tribute: Το νέο όραμα της Italdesign για το θρύλο της Honda

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία της Βίνι: Το γλυκό γατάκι με το ένα αυτί που έχει «λιώσει» το διαδίκτυο – Δείτε βίντεο

08:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ένα Σαββατοκύριακο με «Άγριο Σπόρο», «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», Δεληβοριά και Μαντζαβίνο

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε σε χαντάκι - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα από το 2022

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Νέα μαρτυρία από φίλο του αγνοούμενου γιατρού από τη Γερμανία - «Δεν λάλησε ξαφνικά...»

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση και για plug-in υβριδικά στη Γερμανία

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Το Politico αποκαλύπτει αμερικανικό σχέδιο για ενεργειακή «ασφυξία» στην Κούβα – «Στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησης»

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ: ΙΧ διέγραψε ξέφρενη πορεία και σταμάτησε στα γκισέ του check-in

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έζησε στη Βόρεια Κορέα για δύο χρόνια αποκαλύπτει ανατριχιαστικούς «άγραφους κανόνες» που πρέπει να τηρείς για να επιβιώσεις

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Σε Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν τον Φεβρουάριο ο Τζει Ντι Βανς

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αύξηση πωλήσεων για τη Renault το 2025

07:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγαλείο: Η Σλάβια Πράγας αποθέωσε τον Ντάνι Όλμο για το γκολ – ποίημα που δέχτηκε

07:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Πρέπει» για Ολυμπιακό, δύσκολη έξοδος για ΑΕΚ

07:10LIFESTYLE

Από την Marisa Tomei στον Tom Lee Jones: Οι 10 πιο αναπάντεχες υποψηφιότητες στην ιστορία των Όσκαρ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Πώς τα ρομαντικά μυθιστορήματα επηρεάζουν τις φαντασιώσεις και την επικοινωνία των ζευγαριών

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο χρυσός «τρέχει» χωρίς… φρένα – «Θα μπορούσε να φτάσει και τα 6.000 δολάρια», εκτιμά «γκουρού» των επενδύσεων

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεγάλη εκδήλωση για τον Σήφη Βαλυράκη - Αγωνιώδες κάλεσμα απόδοσης δικαιοσύνης για τον σπουδαίο πολιτικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Νέα μαρτυρία από φίλο του αγνοούμενου γιατρού από τη Γερμανία - «Δεν λάλησε ξαφνικά...»

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έζησε στη Βόρεια Κορέα για δύο χρόνια αποκαλύπτει ανατριχιαστικούς «άγραφους κανόνες» που πρέπει να τηρείς για να επιβιώσεις

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Ανησυχούμε για σένα... δώσε μας ένα σημάδι να ξέρουμε ότι είσαι καλά» παρακαλά η μητέρα της

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Μαρουσάκη για την «χειμωνιάτικη επιστροφή» - Βροχές από την Κυριακή ξανά

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

06:30ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία έχει εκδώσει διετή NAVTEX αποκόπτοντας το μισό Αιγαίο;

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Επιχείρηση απελπισίας από συγκεκριμένα κέντρα η υπερπροβολή της Καρυστιανού με στόχο να ρίξουν τον Μητσοτάκη

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε καθιζήσεις μέσα σε 28 ημέρες σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφηκαν τα πιο σοβαρά προβλήματα - Ειδικοί εξηγούν στο Νewsbomb

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο χρυσός «τρέχει» χωρίς… φρένα – «Θα μπορούσε να φτάσει και τα 6.000 δολάρια», εκτιμά «γκουρού» των επενδύσεων

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο κοντά είμαστε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία; «Πυρετός» στο Άμπου Ντάμπι για Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ουκρανία

07:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Πρέπει» για Ολυμπιακό, δύσκολη έξοδος για ΑΕΚ

05:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμών των δικαιούχων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ