LIVE Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0: Έχασαν πέναλτι οι γηπεδούχοι

Ένα από τα τελευταία του χαρτιά στο κυνήγι της 4ης θέσης, παίζει ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι (25/1, 19:30).

Ένα ματς κόντρα στον Ατρόμητο, που έρχεται λίγες μέρες μετά το παιχνίδι στη Φερεντσβάρος και πριν τον αγώνα με την Ρόμα.

Έτσι, ο Ράφα Μπενίτεθ προχωρά σε μεγάλο rotation στο βασικό σχήμα του «τριφυλλιού».

Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Λαφόν, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλο στην άμυνα.

Στα χαφ οι Σιώπης και Μπακασέτας σε μια διάταξη που πιθανότατα θα είναι 4-4-2. Στα άκρα οι Μπόκος και Ζαρουρί, με τον Πάντοβιτς και τον Τετέι στην επίθεση.

