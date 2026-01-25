Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «άλωσε» το Λονδίνο και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή
Οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν 3-2 στην έδρα της Άρσεναλ και έδωσαν νέο ενδιαφέρον στη «μάχη» του πρωταθλήματος – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εντυπωσιάζει. Οι «κόκκινοι διάβολοι» πήραν μεγάλη νίκη στο Λονδίνο επί της Άρσεναλ με 3-2. Για την 23η αγωνιστική της Premier League και έδωσαν νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Πλέον, Σίτι και Άστον Βίλα απέχουν 4 βαθμούς απ’ τους «κανονιέρηδες».
Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Μαρτίνες (29'), αλλά οι «κόκκινοι διάβολοι» κατάφεραν ν' ανατρέψουν το σκορ με τα τέρματα των Μπεμό (37') και Ντόργκου (51'). Η Άρσεναλ ισοφάρισε με τον Μερίνο στο 84ο λεπτό, αλλά η συνέχεια ανήκε στη Γιουνάιτεντ, η οποία με τον Κούνια στο 87ο λεπτό έφθασε στη μεγάλη νίκη, με την οποία ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.
PREMIER LEAGUE – 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ 3-1
(14' Σάμερβιλ, 28' πεν. Μπόουεν, 43' Φερνάντες-82' Μπρόμπεϊ)
- Μπέρνλι-Τότεναμ 2-2
(45' Τουανζέμπε, 76' Φόστερ-38' φαν ντε Φεν, 90'+ Ρομέρο)
- Φούλαμ-Μπράιτον 2-1
(72' Τσουκουέζε, 90'+ Γουίλσον-28' Αγιάρι)
- Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς 2-0
(8' Μαρμούς, 45'+ Σεμένιο)
- Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 3-2
(26΄ Εβανίλσον, 33΄ Χιμένες, 95΄ Αντλί - 45΄ Φαν Ντάικ, 80΄ Σόμποσλαϊ)
- Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-2
(12' Ζεσούς, 79' Αβονίγι)
- Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι 1-3
(88' Ρίτσαρντς-34' Εστεβάο, 50' Πέδρο, 63' πεν. Φερνάντες)
- Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 0-2
(19' Μπουεντία, 88' Γουότκινς)
- Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γ. 2-3
(29' αυτ. Μαρτίνες, 84' Μερίνο-37' Μπεμό, 51' Ντόργκου, 87' Κούνια)
- Έβερτον-Λιντς 26/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Άρσεναλ 50
- Μάντσεστερ Σίτι 46
- Άστον Βίλα 46
- Μάντσεστερ Γ. 38
- Τσέλσι 37
- Λίβερπουλ 36
- Φούλαμ 34
- Μπρέντφορντ 33
- Νιούκαστλ 33
- Σάντερλαντ 33
- Έβερτον 32 -22αγ.
- Μπράιτον 30
- Μπόρνμουθ 30
- Κρίσταλ Πάλας 28
- Τότεναμ 28
- Λιντς 25 -22αγ.
- Νότιγχαμ Φόρεστ 25
- Γουέστ Χαμ 20
- Μπέρνλι 15
- Γουλβς 8