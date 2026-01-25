Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «άλωσε» το Λονδίνο και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή

Οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν 3-2 στην έδρα της Άρσεναλ και έδωσαν νέο ενδιαφέρον στη «μάχη» του πρωταθλήματος – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Newsbomb

Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «άλωσε» το Λονδίνο και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή
EPA
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εντυπωσιάζει. Οι «κόκκινοι διάβολοι» πήραν μεγάλη νίκη στο Λονδίνο επί της Άρσεναλ με 3-2. Για την 23η αγωνιστική της Premier League και έδωσαν νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Πλέον, Σίτι και Άστον Βίλα απέχουν 4 βαθμούς απ’ τους «κανονιέρηδες».

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Μαρτίνες (29'), αλλά οι «κόκκινοι διάβολοι» κατάφεραν ν' ανατρέψουν το σκορ με τα τέρματα των Μπεμό (37') και Ντόργκου (51'). Η Άρσεναλ ισοφάρισε με τον Μερίνο στο 84ο λεπτό, αλλά η συνέχεια ανήκε στη Γιουνάιτεντ, η οποία με τον Κούνια στο 87ο λεπτό έφθασε στη μεγάλη νίκη, με την οποία ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

PREMIER LEAGUE – 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ 3-1

(14' Σάμερβιλ, 28' πεν. Μπόουεν, 43' Φερνάντες-82' Μπρόμπεϊ)

  • Μπέρνλι-Τότεναμ 2-2

(45' Τουανζέμπε, 76' Φόστερ-38' φαν ντε Φεν, 90'+ Ρομέρο)

  • Φούλαμ-Μπράιτον 2-1

(72' Τσουκουέζε, 90'+ Γουίλσον-28' Αγιάρι)

  • Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς 2-0

(8' Μαρμούς, 45'+ Σεμένιο)

  • Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 3-2

(26΄ Εβανίλσον, 33΄ Χιμένες, 95΄ Αντλί - 45΄ Φαν Ντάικ, 80΄ Σόμποσλαϊ)

  • Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-2

(12' Ζεσούς, 79' Αβονίγι)

  • Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι 1-3

(88' Ρίτσαρντς-34' Εστεβάο, 50' Πέδρο, 63' πεν. Φερνάντες)

  • Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 0-2

(19' Μπουεντία, 88' Γουότκινς)

  • Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γ. 2-3

(29' αυτ. Μαρτίνες, 84' Μερίνο-37' Μπεμό, 51' Ντόργκου, 87' Κούνια)

  • Έβερτον-Λιντς 26/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Άρσεναλ 50
  2. Μάντσεστερ Σίτι 46
  3. Άστον Βίλα 46
  4. Μάντσεστερ Γ. 38
  5. Τσέλσι 37
  6. Λίβερπουλ 36
  7. Φούλαμ 34
  8. Μπρέντφορντ 33
  9. Νιούκαστλ 33
  10. Σάντερλαντ 33
  11. Έβερτον 32 -22αγ.
  12. Μπράιτον 30
  13. Μπόρνμουθ 30
  14. Κρίσταλ Πάλας 28
  15. Τότεναμ 28
  16. Λιντς 25 -22αγ.
  17. Νότιγχαμ Φόρεστ 25
  18. Γουέστ Χαμ 20
  19. Μπέρνλι 15
  20. Γουλβς 8
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0: «Χ»αμένη ευκαιρία και στο -9 από την τετράδα

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σε αναστολή η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Στο «μικροσκόπιο» η διεύθυνση του σχολείου

21:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0: Νέα απώλεια βαθμών για τους «πράσινους»

21:16LIFESTYLE

Καλλιρόη Μυριαγκού για τον αδελφό της: «Κουβαλά ένα φως που ταιριάζει στον Καποδίστρια»

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Σουδάν προς Τουρκία: Εμπιστευόμαστε πρώτα τον Θεό και μετά τον Ερντογάν

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Βερολίνο - Πέντε τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

20:51ΕΛΛΑΔΑ

«Κρίθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» - Πώς αποφυλακίστηκε ο πατροκτόνος έπειτα από 4 χρόνια φυλάκισης - «Παιδί μου πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο»

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «άλωσε» το Λονδίνο και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή

20:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ομπάμα: Ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη αποτελεί κάλεσμα αφύπινσης

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με έντονα καιρικά φαινόμενα η νέα εβδομάδα - Πότε έρχεται δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά: Σε κλίμα συγκίνησης τιμήθηκε η μνήμη του ήρωα Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως ρωμαϊκοί τάφοι και οδικό δίκτυο 2.500 ετών στην ανατολική Ρώμη

20:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Παναιτωλικός 1-0: Το πέναλτι του Σαλσέδο έκρινε την αναμέτρηση

20:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανοίγει ξανά η αυλαία για το «The Muppet Show», 50 χρόνια μετά - Δείτε το τρέιλερ

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της Λιοσίων

19:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας για αγροτικες εξαγωγές: Καταργούνται οι δασμοί σε κρασί και ελαιόλαδο

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συνεχάρη την Εθνική Ομάδα Πόλο για το χάλκινο μετάλλιο

19:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Σοκαριστική καταγγελία Ανδρέα Πετρόπουλου: «Ελπίζω τα φρένα να κόπηκαν μόνα τους…»

19:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα - Ιταλία: Έτσι έφτασε στο χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο - Τα highlights του μικρού τελικού

19:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική ομάδα πόλο: Τα 18 μετάλλια της Ελλάδας σε μεγάλες διοργανώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η απάντηση Μητσοτάκη σε tik toker που ανήρτησε το μήνυμα «πρόσεχε, αγόρι μου» του πατέρα του

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

20:51ΕΛΛΑΔΑ

«Κρίθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» - Πώς αποφυλακίστηκε ο πατροκτόνος έπειτα από 4 χρόνια φυλάκισης - «Παιδί μου πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο»

19:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Σοκαριστική καταγγελία Ανδρέα Πετρόπουλου: «Ελπίζω τα φρένα να κόπηκαν μόνα τους…»

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Το δράμα πίσω από το «Ριφιφί» - Η αληθινή ιστορία της μητέρας που έχασε το παιδί της επειδή η τράπεζα δεν εκταμίευσε ποτέ τα χρήματα

18:46LIFESTYLE

Παντρεύτηκαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Στιγμιότυπα από τον γάμο τους

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Βερολίνο - Πέντε τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

21:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0: Νέα απώλεια βαθμών για τους «πράσινους»

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Μαθητές επισκευάζουν αυτοκίνητα δωρεάν και τα προσφέρουν σε μοναχικές μητέρες: «Αλλάζετε πραγματικά τον κόσμο»

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε νέα κρίση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα φέρει στην Ελλάδα η κατάρρευσή του

18:02LIFESTYLE

Εκτός κινδύνου στη ΜΕΘ η Σία Κοσιώνη - Πόσες ημέρες θα νοσηλευτεί στο νοσοκομείο

20:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ομπάμα: Ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη αποτελεί κάλεσμα αφύπινσης

19:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Έγραψε Ιστορία η Ελλαδάρα! «Βούλιαξε» την Ιταλία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρέστενα: 74χρονη πήγε να μαζέψει μανταρίνια, έπεσε και σκοτώθηκε

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος που έστειλε τη Σία Κοσιώνη στην εντατική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ