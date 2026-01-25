Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0: «Χ»αμένη ευκαιρία και στο -9 από την τετράδα

Στο ισόπαλο 0-0 έμειναν ο Ατρόμητος κι ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα καλό ημίχρονο.

Οι Περιστεριώτες έχασαν σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος για να φτάσουν στο «τρίποντο» και τους «πράσινους» να παρουσιάζουν πολύ καλύτερη εικόνα στην επανάληψη, χάνοντας ωστόσο άλλους δύο βαθμούς στην προσπάθεια που κάνουν για να προλάβουν την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Χαμένο πέναλτι για τον Ατρόμητο στο 13’ με τον Λαφόν να αποκρούει την εκτέλεση του Μίχορλ, προβληματικός ξανά σε δημιουργία και στην εκτέλεση ο Παναθηναϊκός.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε πολύ καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο και μόλις στο 11o λεπτό κέρδισε πέναλτι. Σε υπέροχη κάθετη πάσα του Γιουμπιτάνα που... έκοψε στα δύο την άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Μπάκου έφυγε στην πλάτη των στόπερ, προσπάθησε να περάσει τον Λαφόν κι ανατράπηκε απ’ τον γκολκίπερ των «πράσινων». Ο διαιτητής Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας) έδειξε την εσχάτη των ποινών, με τον Μίχορλ να αναλαμβάνει την εκτέλεση και τον Λαφόν να αποκρούει εντυπωσιακά στην αριστερή γωνία του, διατηρώντας το «μηδέν».

Από κόρνερ του Μπακασέτα στο 15’, ο Ίνγκασον πήρε κεφαλιά που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 25’ ο Τσαντίλας μπήκε στην περιοχή, αλλά το γύρισμά του πέρασε παράλληλα με την εστία χωρίς να «μπει» στην πορεία της μπάλας συμπαίκτης του.

Ο Ατρόμητος συνέχισε να είναι καλύτερος στο γήπεδο και στο 36’ από ατομική προσπάθεια και γύρισμα του Τσαντίλα, ο Γιουμπιτάνα έκανε πολύ κακό τελείωμα απ’ το ύψος του πέναλτι.

Ο Παναθηναϊκός είχε ως μοναδική «απάντηση» στο πρώτο μέρος μία ατομική ενέργεια του Πάντοβιτς απ’ τα αριστερά στο 45’+1’ που κατέληξε στον Κυριακόπουλο, όμως το σουτ που επιχείρησε κόντραρε στα σώματα των αμυντικών του Ατρόμητου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία στο 48’, με ένα σουτ του Ούρονεν που πέρασε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια, ωστόσο με την παρουσία των Τσιριβέγια και Σάντσες στο γήπεδο οι φιλοξενούμενοι κράτησαν την μπάλα και πίεσαν τους αντιπάλους τους.

Στο 62’ από σέντρα του Κώτσιρα, ο Τετέι ξέφυγε απ’ το μαρκάρισμα του αντιπάλου του κι έπιασε κεφαλιά, όμως η μπάλα έσκασε με δύναμη κάτω και πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια του Χουτεσιώτη.

Το Τριφύλλι πίεζε, χωρίς όμως να κάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Στο 91’ έπειτα από σέντρα του Μπακασέτα, ο Ζαρουρί πέρασε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα απ’ το δοκάρι του Χουτεσιώτη.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα (70’ Τζοβάρας), Μίχορλ (58’ Τσούμπερ), Μπάκου, Τσαντίλας (70’ Οζέγκοβιτς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Μπόκος (46’ Τσιριβέγια, 81’ λ.τρ. Τσέριν), Σιώπης, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τεττέη (81’ Σφιντέρσκι), Πάντοβιτς (46’ Ρενάτο Σάντσες).