Παναθηναϊκός – Ρόμα: Μπλούζα «αθάνατοι» κράτησαν οι παίκτες των «πράσινων»
Πριν τη σέντρα του αγώνα για το Europa League τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ οι παίκτες του «τριφυλλιού» κράτησαν φανέλα με τα ονόματα των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην τραγωδία. Το δυστύχημα των φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία με τα επτά θύματα, έχουν «παγώσει» τους πάντες στην Ελλάδα. Στο ΟΑΚΑ πριν τη σέντρα στον αγώνα του Europa League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Ρόμα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.
Πέρα απ’ αυτό τον τρόπο για να τιμηθεί η μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του «Δικέφαλου», οι παίκτες του «τριφυλλιού» κράτησαν μπλούζα που ανέγραφε τα ονόματά τους και ξεκινούσε με τη λέξη: «Αθάνατοι».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1: Έμεινε όρθιος παρά τα πολλά προβλήματα
23:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1 (τελικό): Πλήρωσε μια στιγμή αδράνειας
23:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λιβαδειά: 15 αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν σε εκπαιδευτικό
23:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 30 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
23:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Οδηγός για όλη την Κρήτη ο Δήμος Αγίου Βασιλείου
22:33 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Ρόμα: Μπλούζα «αθάνατοι» κράτησαν οι παίκτες των «πράσινων»
19:00 ∙ LIFESTYLE