Παναθηναϊκός: Το μήνυμα της ΠΑΕ προς τον κόσμο – Λίγα εισιτήρια διαθέσιμα

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε το μήνυμα της προς τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος θα βρεθεί στη Λιβαδειά για τον αγώνα με τον Λεβαδειακός, για την 24η αγωνιστική της Super League – Το «τριφύλλι» γνωστοποίησε ότι απομένουν λίγα διαθέσιμα εισιτήρια.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό, αναζητώντας τη νίκη, με την οποία θα «κλειδώσει» την παρουσία του στα playoffs.

Η «πράσινη» ΠΑΕ ενημέρωσε τους φιλάθλους που σκοπεύουν να βρεθούν στο γήπεδο πως απομένουν λίγα εισιτήρια διαθέσιμα προς πώληση, καλώντας όσους ενδιαφέρονται να τα προμηθευτούν εγκαίρως, ενόψει της αποψινής αναμέτρησης.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας ότι τα λιγοστά διαθέσιμα εισιτήρια (τιμή 30 ευρώ) στη θύρα 4 του γηπέδου της Λιβαδειάς είναι διαθέσιμα στο παρακάτω link

Απόψε η ομάδα μας θα έχει στο πλευρό της χιλιάδες φίλους της. Για το λόγο αυτό χρειάζεται έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και οι καθυστερήσεις. Ενημερώνουμε όσους δεν έχουν προμηθευτεί εισιτήριο να μην προσεγγίσουν το γήπεδο, γιατί θα δημιουργήσουν συνωστισμό στα σημεία προελέγχου.

Πέρα από τη βαθμολογική σημασία του σημερινού αγώνα, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του εντός έδρας αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα κι επομένως απόψε θα πρέπει όλοι οι φίλαθλοί μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στη συμπεριφορά τους. Οποιαδήποτε ρίψη αντικειμένου είναι ικανή να οδηγήσει σε τιμωρία της έδρας του Τριφυλλιού.

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται την ώθηση που θα δώσει η φωνή και η παρουσία όλων όσοι βρεθούν απόψε στο γήπεδο της Λιβαδειάς».

