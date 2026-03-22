Super League: Τελευταία αγωνιστική με τεράστιο ενδιαφέρον για κορυφή, 5-8 και υποβιβασμό

Ολοκληρώνεται η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και δεν υπάρχει αδιάφορο ματς πριν τη διαδικασία των πλέι οφ και πλέι άουτ – Στο Βόλο ο ΠΑΟΚ, εντός έδρας Ολυμπιακός και ΑΕΚ με ΑΕΛ και Κηφισιά αντίστοιχα.

Στις 19:00 θα αρχίσουν όλες οι αναμετρήσεις της 26ης αγωνιστικής στη Super League. Τελευταίας της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, με κανένα ματς να μην είναι αδιάφορο. Για έναν ή και για τους δύο «μονομάχους». Το ενδιαφέρον υπάρχει παντού, καθώς η «μάχη» είναι μεγάλη και στην κορυφή και για τις θέσεις 5-8, αλλά και για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Οι τρεις πρωτοπόροι θέλουν να παραμείνουν στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ είναι ο μόνος που παίζει εκτός έδρας, καθώς τον φιλοξενεί ο Βόλος. Με την ομάδα της Μαγνησίας να θέλει αποτέλεσμα για να μπει στα πλέι οφ 5-8. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΛ, ψάχνοντας νέα νίκη, απέναντι στους Θεσσαλούς που κάθε βαθμός είναι σπουδαίος γι’ αυτούς, μια και κυνηγούν τη σωτηρία. Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά, με την Ένωση να θέλει να επιστρέψει στις νίκες (ισοπαλία στο Περιστέρι, ήττα εντός από την Τσέλιε) τη στιγμή που η ομάδα του Λέτο με δική της νίκη είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στο 5-8!

Στην Τρίπολη ο Asteras Aktor υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» με πολλά προβλήματα δεν έχουν ουσιαστικό βαθμολογικό κίνητρο, τη στιγμή που οι Αρκάδες «καίγονται» για νίκη καθώς είναι σε δύσκολη θέση στην προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού.

Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης υποδέχεται τον ΟΦΗ. Οι γηπεδούχοι και με ισοπαλία θα είναι στα πλέι οφ 5-8, ενώ οι Κρητικοί θέλουν αποτέλεσμα για να αποφύγουν… πατατράκ καθώς είναι 8οι αυτή τη στιγμή. Ο Λεβαδειακός ψάχνει επιστροφή στις νίκες υποδεχόμενος τον Ατρόμητο, για την καλύτερη δυνατή διαφορά στα πλέι οφ. Οι Περιστεριώτες απ’ την άλλη, αναζητούν αποτέλεσμα για να είναι στο 5-8 οριστικά.

Τέλος, στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό. Οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη που θα τους φέρει πιο κοντά στη σωτηρία, ενώ οι Σερραίοι ψάχνουν τη μεγάλη ανατροπή όντας ουραγοί, οπότε δεν έχουν περιθώρια για απώλεια.

SUPER LEAGUE – 26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ώρα έναρξης: 19:00

Asteras Aktor – Παναθηναϊκός Novasports Prime

ΑΕΚ – Κηφισιά Cosmote Sport 4

Άρης – ΟΦΗ Novasports 2

Βόλος – ΠΑΟΚ Cosmote Sport 3

Λεβαδειακός – Ατρόμητος Novasports 4

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Cosmote Sport 2

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Π.Α.Ο.Κ. 57

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 57

3. Α.Ε.Κ. 57

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 46

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 39

6. ΑΡΗΣ 30

7. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 29

8. Ο.Φ.Η. 29

9. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 28

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 27

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 25

12. ΑΕΛ NOVIBET 22

13. ASTERAS AKTOR 17

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 16

