ΑΕΚ – Κηφισιά: Οι σκέψεις του Νίκολιτς για τον… μονόδρομο νίκης, ενόψει playoffs

Οι «κιτρινόμαυροι», στο τελευταίο παιχνίδι της regular season της Super League, θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, μετά την ισοπαλία στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο.

Το «τρίποντο» αποτελεί μονόδρομος για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, έτσι ώστε να μην χάσει έδαφος σε σχέση με τους δύο συνδιεκδικητές του τίτλου. Το προηγούμενο διήμερο, ο Σέρβος τεχνικός επεσήμανε στους παίκτες του τι δεν πήγε καλά στα τελευταία παιχνίδια και πλέον απάντες καλούνται να μπουν με σωστή νοοτροπία και σοβαρότητα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Νίκολιτς δεν υπολογίζει τους Ραζβάν Μαρίν και Τζέιμς Πενράις, οι οποίοι είναι τιμωρημένοι. Με δεδομένη την απουσία του Ρουμάνου, θέση στο κέντρο, δίπλα στον Πινέδα, αναμένεται να πάρει ένας εκ των Περέιρα ή Μάνταλου. Από εκεί και πέρα, ο Στρακόσα θα βρεθεί στην εστία, ενώ στο κέντρο της άμυνας θα είναι το δίδυμο Ρέλβας, Μουκουντί, με τους Ρότα και Πήλιο να καλύπτουν τα άκρα.

Στη μεσοεπιθετική γραμμή, ο Κοϊτά μοιάζει «σίγουρος», καθώς είναι σε εξαιρετική κατάσταση, με τους Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο να διεκδικούν την άλλη θέση. Δεν αποκλείεται, πάντως, να επιλογεί στο αριστερό άκρο ο Μάνταλος για να συνθέσει τετράδα στο κέντρο με τους Κοϊτά, Πινέδα και Περέιρα.

Στην επίθεση, ερωτηματικό αποτελεί η κατάσταση του Βάργκα. Αν ο Ούγγρος είναι 100% καλά θα ξεκινήσει δίπλα στον Γιόβιτς, σε αντίθετη περίπτωση, υποψήφιος για το αρχικό σχήμα είναι ο Ζίνι.

