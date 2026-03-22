Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0: Κάζο ολκής με έντονες αποδοκιμασίες

Ολυμπιακός και ΑΕΛ έμειναν στο 0-0 στο Φάληρο, με τους "ερυθρόλευκους" να χάνουν τεράστια ευκαιρία να παραμείνουν στην κορυφή και πλέον βρίσκονται στη δεύτερη θέση και στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Άνθρωπος του αγώνα ο τερματοφύλακας της Λάρισας, Θόδωρος Βενετικίδης.

Newsbomb

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κάζο ολκής για τον Ολυμπιακό ο οποίος στην τελευταία στροφή, της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, μέσα στο γήπεδό του δεν κατάφερε να υπερκεράσει το εμπόδιο της Λάρισας, έμεινε στο 0-0 απέναντι στην ομάδα του Σάββα Παντελίδη και θα μπει στην κούρσα των playoffs από τη δεύτερη θέση, όντας δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, είχε κατοχή μπάλας που έφτασε το 65%, έχοντας 35(7) τελικές αλλά πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δε μπόρεσε να προβληματίσει σε μεγάλο βαθμό τους αντιπάλους της, τη στιγμή που η Λάρισα είχε μόλις 3(2).

Αλλά και όποτε κατάφερε να το κάνει βρήκε μπροστά της... τοίχος. Τοίχος με ονοματεπώνυμο. Ο τρίτος τερματοφύλακας της ΑΕΛ, Θόδωρος Βενετικίδης, πραγματοποίησε την εμφάνιση της... ζωής του, κατέβασε τα ρολά και με εντυπωσιακές εμφανίσεις σταμάτησε όλες τις ευκαιρίες του Ολυμπιακού κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Είναι χαρακτηριστικό πως τόσο μετά το τέλος του ημιχρόνου, όσο και μετά το τέλος του αγώνα οι φίλοι του Ολυμπιακού αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι.

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Βενετικίδης, Αποστολάκης, Ρότσιτς, Μπατουμπινσικά, Ουατάρα, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Χατζηστραβός, Κακουτά, Τούπτα

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ