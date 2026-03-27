Μουντιάλ 2026: Πέρασαν στα πέναλτι Τσεχία και Βοσνία Ερζογοβίνη - Οι τέσσερις τελικοί των playoffs

Τσεχία και Βοσνία Ερζεγοβίνη ήταν οι ομάδες που πήραν τα τελευταία εισιτήρια από τους ημιτελικούς, πανηγυρίζοντας επικές προκρίσεις στα πέναλτι.

Οι Τσέχοι βρέθηκαν να χάνουν με 0-2 από την Ιρλανδία, αλλά ισοφάρισαν σε 2-2 και τελικά προκρίθηκαν με 4-3 στα πέναλτι. Στις 31 Μαρτίου θα υποδεχθούν τη Δανία στην Πράγα στον τελικό του Path D.

Η Βοσνία Ερζεγοβίνη βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στην Ουαλία, αλλά ισοφάρισε σε 1-1 και τελικά επικράτησε 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι. Οι Βόσνιοι θα υποδεχθούν την Ιταλία στη Ζένιτσα στις 31 Μαρτίου στον τελικό του Path A.

Τα playoffs του Μουντιάλ 2026

Path A

Ημιτελικοί

Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία 2-0

Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη 2-4 (1-1 κ.δ.)

Τελικός

Βοσνία – Ιταλία (Ζέντιτσα – 31/3)

Path B

Ημιτελικοί

Ουκρανία – Σουηδία 1-3

Πολωνία – Αλβανία 2-1

Τελικός

Σουηδία – Πολωνία (Σόλνα – 31/3)

Path C

Ημιτελικοί

Τουρκία – Ρουμανία 1-0

Σλοβακία – Κόσοβο 3-4

Τελικός

Κόσοβο – Τουρκία (Πρίστινα – 31/3)

Path D

Ημιτελικοί

Δανία – Σκόπια 4-0

Τσεχία – Ιρλανδία 2-4 (2-2 κ.δ.)

Τελικός

Τσεχία – Δανία (Πράγα – 31/3)

