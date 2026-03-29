Λουτσέσκου από το νοσοκομείο: «Είμαι καλά τώρα, έχω αναρρώσει πλήρως»

Καθησυχαστικά είναι τα νέα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη στην τελευταία προπόνηση της Ρουμανία, με ιστοσελίδα της χώρας του να φιλοξενεί τις πρώτες του δηλώσεις από το νοσοκομείο.

Η προπόνηση της Κυριακής (29/3), ενόψει του φιλικού με τη Σλοβακία, προκάλεσε αναστάτωση, καθώς ο έμπειρος τεχνικός λιποθύμησε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ο 80χρονος προπονητής και πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της προπόνησης και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου για προληπτικούς λόγους. Ο ίδιος, πάντως, φρόντισε να καθησυχάσει άπαντες μέσω μηνύματος.

«Αισθάνομαι καλά τώρα, έχω αναρρώσει πλήρως, αλλά βρίσκομαι ακόμη σε διαδικασία εξετάσεων, οπότε παραμένω στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο «gsp.ro».

Όλα δείχνουν πως δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στη Σλοβακία για τη φιλική αναμέτρηση, στο τελευταίο του παιχνίδι ως τεχνικός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αναμένεται να αποχαιρετήσει και επίσημα τόσο την εθνική ομάδα της Ρουμανίας όσο και την προπονητική, έχοντας ήδη αποφασίσει να βάλει τέλος σε μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα.

