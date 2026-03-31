Έγραψε ιστορία η Εθνική Ελλάδας Παίδων - Προκρίθηκε για πρώτη φορά στο Μουντιάλ U17

Η Ελλάδα εξασφάλισε την πρόκριση έμμεσα, καθώς η Γερμανία ηττήθηκε από τη Γαλλία στον αγώνα που ακολούθησε.

Μεγάλες στιγμές για την Εθνική ομάδα Παίδων, η οποία προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17, που θα πραγματοποιηθεί στο Κατάρ τον Νοέμβριο του 2026.

Για να συμβεί αυτό, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα νίκησε μετά την Σουηδία και την έτερη σκανδιναβική ομάδα του γκρουπ της (League A, Α3), τη Νορβηγία.

Οι παίκτες του Βασίλη Παπαδάκη έκαναν το καθήκον τους κι επιβλήθηκαν στο στάδιο «Όντραν Ολίμπικ» του Ούλτσιν (Μαυροβούνιο) με 1-0, χάρη στο γκολ του Στέφανου Τσίγκα στο 32ο λεπτό.

Η νίκη από μόνη της δεν αρκούσε για να εξασφαλίσει την παρουσία της ανάμεσα στις 48 καλύτερες ομάδες του κόσμου, καθώς προϋπόθεση για να συμβεί αυτό ήταν να μη νικήσει η Γερμανία την Γαλλία, που έπαιζαν λίγο αργότερα στη Ραντόμλιε της Σλοβενίας.

Εν τέλει, οι νεαροί «Μπλε» έκαναν την έμμεση χάρη στην Ελλάδα, επιβλήθηκαν των Γερμανών με 2-0 χάρη στα τέρματα των Νοά Λουφαντού (70΄), Αρόν Γκαντού (84΄) κι έτσι η Εθνική Παίδων θα βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Νορβηγία (Τόρε Άντρε Φλο): Μπλέκεν Νόρντα, Χαλντ Χέρνες, Χίλεσταντ, Φετζουλάχου, Γκούντερσεν (85΄ Μπάκεν), Μπόργκερσεν (53΄ Έρικσρουντ), Μίκλεμπουστ, Φόρτσα (74΄ Άρντζεν), Έλβεμπου (53΄ Αριφάτζικ), Τσέντεργκρεν, Γιόνσεν (74΄ Ντάελιν).

Ελλάδα (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Ζιώζος, Καραγγελής, Καλπάκης, Νεμπής (77΄ Σούβλατζης), Κωστόγλου, Χαλδέζος (70΄ Μπαϊραμίδης), Νέτο (78΄ Γκέρσος), Γούσιος (88΄ Λάβδας), Τσίγκας, Παπασαραφιανός (46΄ Μπινιάρης).