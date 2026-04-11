Συναγερμός στην Ιταλία - Τρεις ποδοσφαιριστές κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ της 30ής Μαΐου, στο περιθώριο των πανηγυρισμών για την άνοδο της ομάδας του Κούνεο στη Serie C. Η νεαρή γυναίκα υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα κακοποίησης έπειτα από έξοδο, σε μια υπόθεση που ερευνάται σε βάθος από τις ιταλικές αρχές.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 22χρονος Αλέσιο Ρόζα, ο οποίος αγωνίζεται στη Λιγκόρνα της Serie D, ενώ μαζί του ελέγχονται ο 23χρονος Φάουστο Περσέου, που συνεχίζει στην Τζουλιάνοβα, και ο 20χρονος Κριστ Τζίζους Μαουέτε, που αγωνίζεται στη Λιβόρνο.

Η φοιτήτρια αναφέρει ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης όταν δέχτηκε πρόσκληση από τον Περσέου να μεταβεί σε διαμέρισμα, όπου βρίσκονταν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία της, ακολούθησε η σεξουαλική επίθεση.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οπτικοακουστικά στοιχεία, με βίντεο που φέρεται να έχει κατατεθεί στις αρχές να αποτυπώνει συνομιλία, στην οποία ένας από τους εμπλεκόμενους ακούγεται να την προτρέπει να μη μιλήσει για όσα συνέβησαν. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και καταγγελίες ότι ο Ρόζα φέρεται να κατέγραψε και να διακίνησε φωτογραφίες και βίντεο από το περιστατικό μέσω ιδιωτικών συνομιλιών, στοιχείο που επιβαρύνει τη θέση του.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης απορρίπτουν τις κατηγορίες, επιμένοντας στην αθωότητα των τριών ποδοσφαιριστών, ενώ έχουν ήδη κινηθεί νομικά ζητώντας την επίσπευση της εκδίκασης της υπόθεσης.

