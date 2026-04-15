Champions League: Στα ημιτελικά η αλύγιστη Ατλέτικο, πρόκριση και για την Παρί - Βίντεο

Στο «Μετροπολιτάνο» έγινε μεγάλη μάχη, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να παίρνει την πρόκριση στους «4» του Champions League σε ματς-καρμπόν του πρώτου με τη Μπαρτσελόνα.

Οι «Μπλαουγκράνα» επικράτησαν 2-1, που δεν ήταν αρκετό για να καλύψει το 0-2 της Βαρκελώνης. Κοινός παρονομαστής των δύο παιχνιδιών, η αποβολή παίκτη της «Μπάρτσα» ακιβώς για την ίδια παράβαση: φάουλ εκτός περιοχής σε προφανή ευκαιρία για γκολ.

Στο «Καμπ Νου» ήταν ο Κουμπαρσί, απόψε ήταν ο Έρικ Γκαρθία που δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο 79΄ κι έτσι «ψαλιδίστηκαν» οι ελπίδες της Μπαρτσελόνα, που είχε καταφέρει να ισοφαρίσει πολύ γρήγορα (4΄ Γιαμάλ, 24΄ Φεράν) το σκορ του πρώτου αγώνα.

Όμως ο Λούκμαν μείωσε άμεσα (31΄) και στη συνέχεια οι συνθήκες ευνόησαν τους «ροχιμπλάνκος», που θα αντιμετωπίσουν την Άρσεναλ ή τη Σπόρτινγκ για μια θέση στον τελικό της Βουδαπέστης.

Στο «Άνφιλντ» η Παρί Σεν Ζερμέν υπερασπίστηκε το 2-0 του πρώτου αγώνα και προετοιμάζεται για την «τιτανομαχία» του ημιτελικού, είτε με τη Μπάγερν είτε με τη Ρεάλ. Νίκησε και εκτός έδρας με το ίδιο σκορ (2-0), με τη Λίβερπουλ να το «παλεύει», να δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά στο τέλος να «μιλάει» ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου για το 2025, ο Ουσμάν Ντεμπελέ.

Στα μελανά σημεία του παιχνιδιού ο τραυματισμός του Εκιτικέ στο 28΄, που είναι πιθανό να τον αφήσει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα να χάσει και το ταξίδι της εθνικής Γαλλίας στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς στην προημιτελική φάση του Champions League:

1. Λίβερπουλ (Αγγλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-2

(72΄,90+1΄ Ντεμπελέ)

Α΄αγ.: 0-2. Προκρίθηκε η Παρί ΣΖ με συνολικό σκορ 4-0

2. Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-2

(31΄ Λούκμαν - 4΄ Γιαμάλ, 24΄ Φεράν Τόρες)

Α΄αγ.: 2-0. Προκρίθηκε η με συνολικό σκορ

3. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 15/4

Α΄αγ.: 2-1

4. Άρσεναλ (Αγγλία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 15/4

Α΄αγ.: 1-0

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Παρί Σεν Ζερμέν - Νικητής 3

Ατλέτικο Μαδρίτης - Νικητής 4

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)