Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Χωρίς Ζαρουρί οι «πράσινοι» στο ντέρμπι «αιωνίων»

Με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Ο Ζαρουρί έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ενοχλήσεων στη μέση κι έτσι δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ, για το μεγάλο ματς της Κυριακής (19/04)

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ–Μπράουν, ενώ ο Τζούριτσιτς έκανε επίσης ατομικό. Θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κάτρης, ενώ θεραπεία έκαναν οι Ντέσερς και Σισοκό.

Το πρόγραμμα της ομάδας περιλάμβανε δουλειά στην τακτική μέσα από παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ στο φινάλε έγινε εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα.

Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.

Διαβάστε επίσης