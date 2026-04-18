Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 0-0: Όλα… μηδέν - Μικρή «ανάσα» για Αρκάδες

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με τις δυνατές μονομαχίες και τα πολλά φάουλ να κυριαρχούν και τις φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες να απουσιάζουν. Η μοναδική αξιοσημείωτη στιγμή καταγράφηκε στις καθυστερήσεις, με ένα άστοχο σουτ του Κετού.

Η επανάληψη ξεκίνησε με μία φάση που προκάλεσε συζητήσεις, καθώς στο 54ο λεπτό ο διαιτητής Ευαγγέλου υπέδειξε πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς για ανατροπή του Ταβάρες από τον Σιλά. Ωστόσο, μετά από εξέταση της φάσης μέσω VAR, η απόφαση ανακλήθηκε λόγω οφσάιντ στο ξεκίνημα της επίθεσης. Παρά το γεγονός ότι οι δύο ομάδες προσπάθησαν να ανεβάσουν ρυθμό, οι μεγάλες ευκαιρίες συνέχισαν να λείπουν.

Η σημαντικότερη στιγμή του αγώνα ήρθε στο 84ο λεπτό, όταν ο Ρουκουνάκης έκλεψε τη μπάλα και επιχείρησε ένα μακρινό σουτ, το οποίο κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Αστέρα. Στις καθυστερήσεις, ο Πέτκοφ βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ, απόφαση που επιβεβαιώθηκε και μέσω VAR.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Κηφισιά παραμένει τρίτη στην ειδική βαθμολογία των play out με 29 βαθμούς, διατηρώντας διαφορά επτά βαθμών από τον Αστέρα AKTOR, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στην προτελευταία θέση της κατάταξης.

Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Ρουκουνάκης - Τερεζίου, Μούμο

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Πόμπο (78’ Μπένι), Αντονίσε, Θεοδωρίδης (46’ Χριστόπουλος), Ρουκουνάκης, Πέρεθ (46’ Αμανί), Κονατέ, Ούγκο Σόουζα (44’ Σιμόν), Ποκόρνι, Ταβάρες (64’ Ζέρσον Σόουζα).

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε, Σιλά (58’ Τερεζίου), Δεληγιαννίδης, Έντερ (81’ Τζανδάρης), Αλμύρας (81’ Μούμο), Κετού, Καλτσάς (65’ Εμμανουηλίδης), Οκο (65’ Μακέντα).

