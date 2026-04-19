Λουτσέσκου: «Η ΑΕΚ έφτασε σε αυτό το σημείο στην καλύτερη κατάσταση, ενώ εμείς όχι»

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε «βαριά» ήττα (3-0) από την ΑΕΚ στο ντέρμπι «Δικεφάλων» της Allwyn Arena.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στο γεγονός ότι η ΑΕΚ έφτασε στο ματς, ούσα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ενώ η δική του ομάδα όχι. Επίσης, αναφέρθηκε στα προβλήματα τραυματισμών, αλλά και στον τελικό Κυπέλλου, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να δώσει ώθηση και ενέργεια.

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου του ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Για το τι οδήγησε στο αποτέλεσμα αυτό: «Είναι απλό. Η ΑΕΚ έφτασε σε αυτό το σημείο στην καλύτερη κατάσταση, ενώ εμείς όχι. Κέρδιζαν μονομαχίες, δεύτερες μπάλες και είχαν αυτοπεποίθηση μετά και τα τελευταία αποτελέσματα που είχε. Τα προβλήματα για μας ξεκίνησαν εδώ και δύο μήνες μετά την πρόκρισή μας στον τελικό του Κυπέλλου. Με τον τρόπο που είναι φτιαγμένη η ομάδα και με τον τρόπο που παίζει δεν είναι εύκολο να χάνεις έξι βασικούς παίκτες. Είχαμε πολλά προβλήματα που συνεχώς υπάρχουν. Οι υπόλοιποι παίκτες του ρόστερ θα έπρεπε να πιέσουν τον εαυτό τους. Υπήρχαν περιπτώσεις που παίκτες δεν επέστρεψαν με τον ίδιο ρυθμό. Σε κάθε περίπτωση είναι φυσιολογικό όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα στην καλύτερη κατάστασή της να έρχονται όλα αυτά τα προβλήματα στην επιφάνεια».

Για το ποιοι παίκτες έχουν τεθεί εκτός από εδώ και πέρα και αν το Κύπελλο μπορεί να δώσει την ώθηση για τη δεύτερη θέση: «Για τους τραυματισμούς δεν ξέρω τι να πω. Χάσαμε και τον Λόβρεν που γύρισε τον αστράγαλό του, χάσαμε χθες και τον Γιακουμάκη. Δεν είναι μια κατάσταση που πρέπει να παραπονούμαστε. Ο τελικός μπορεί να μας δώσει ώθηση, είναι ένα τρόπαιο και μπορεί να δώσει ενθουσιασμό και δύναμη στα παιδιά, αλλά και περισσότερη ενέργεια για τα ματς που θα ακολουθήσουν».

