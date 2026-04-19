ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: «Είμαστε μια ομάδα πολεμιστών με τρομερή χημεία με τον κόσμο» - Όσα είπε ο Νίκολιτς

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, μετά το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Βαγγέλης Πάτας

Η ΑΕΚ κυριάρχησε κόντρα στον ΠΑΟΚ κι έκανε βήμα τίτλου, ενώ πλέον θα έχει την ευκαιρία να πάρει κάποιες ανάσες, καθώς υπάρχει διακοπή για τον τελικό Κυπέλλου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις που έκανε στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε στο μαχητικό πνεύμα των παικτών του και στη σύνδεση που υπάρχει με τον κόσμο. Ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, ενώ υπογράμμισε ότι οι ποδοσφαιριστές του είναι πολεμιστές.

Επίσης, επεσήμανε ότι υπάρχει τρομερή χημεία με μεταξύ ομάδας και κόσμου, ενώ παραδέχθηκε ότι οι εμφανίσεις με τη Ράγιο και τον ΠΑΟΚ ήταν οι καλύτερες τη φετινή σεζόν. Επίσης, αναφέρθηκε στον Ρομπέρτο Περέιρα και στους τραυματίες.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, μετά το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Θέλω εκ μέρους όλων να εκφράσω τα συλλυπητήρια στον Λουτσέσκου για τον πατέρα του. Ήταν ένα εξαιρετικό απόγευμα. Θέλω να πω ό,τι είπα στους παίκτες. Ήταν μια εντυπωσιακή απόδοση. Μια απόδοση σε λιγότερο από 72 ώρες μετά την εξαιρετική εμφάνιση με τη Ράγιο. Εκφράζω τον σεβασμό μου αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τέσσερα ματς υπάρχουν ακόμα και τρεις μέρες ρεπό. Επίσης συλλυπητήρια για τον Τάσο (σ.σ. Τσατάλη) για την απώλεια του πατέρα του».

Για το αν υπάρχει κάποιο μυστικό που οι παίκτες είχαν αυτή την απόδοση μετά το ματς της Πέμπτης: «Είναι εσωτερικό. Είναι ομάδα πολεμιστών από την αρχή της σεζόν. Είχαμε σκαμπανεβάσματα αλλά δείξαμε αυτή τη συμπεριφορά λόγω της ποιότητας. Επίσης είναι θέμα ατμόσφαιρας. Υπάρχει τρομερή χημεία μεταξύ οπαδών και ομάδας. Επίσης όσον αφορά το σωματικό, είμαστε καλά εκτός από τον Μάνταλο που είναι τραυματίας και μια μικρή ενόχληση που έχει ο Γιόβιτς. Υπάρχει δύναμη στη σχέση με τους οπαδούς, με την οποία ξεπερνάμε κάθε σωματική κούραση».

Για το γεγονός ότι δεν είχε λύσεις στον πάγκο την Πέμπτη και για τον Περέιρα που είναι... άλλος παίκτης τη φετινή σεζόν: «Όταν ήρθα στην ομάδα κατανόησα την αναγνώριση που έχει ο Περέιρα. Είναι ένας εξαιρετικός και έμπειρος παίκτης. Έχει την πλήρη εμπιστοσύνη μου. Κατανοεί το παιχνίδι και ακόμα κι αν δεν είναι 100% έτοιμος είναι εξαιρετικά ευφυής. Δεν παραπονέθηκα για το ρόστερ, αλλά ο Πέτρος και ο Λούκα δεν ήταν διαθέσιμοι, ο Ζίνι είχε καιρό να παίξει, και σήμερα τον Κοϊτά τον κράτησα στον πάγκο για να έχω επιλογές. Όσο για τη λίστα, ήταν ένα θάμα που μας δυσκόλεψε. Δεν είχαμε παίκτες από την Ακαδημία. Αυτό τώρα το βελτιώνουμε. Υπάρχουν κάποιοι αυστηροί κανόνες και δεν είναι εύκολο να προβλέψεις πως θα εξελιχθεί η σεζόν».

Για το αν η νίκη αυτή ήταν κομβική για την κατάκτηση του τίτλου: «Αρχικά όλοι ήταν διεκδικητές. Εμείς παραμένουμε προσγειωμένοι γιατί θα πρέπει να πολεμήσουμε στα ντέρμπι που έρχονται. Έχουμε ένα πλεονέκτημα οκτώ πόντων. Έχουμε ευχάριστα συναισθήματα, έχουμε μια ξεκούραση καθώς την άλλη βδομάδα δεν έχουμε ματς, συνεπώς οι παίκτες μπορούν να ανακάμψουν και να επιστρέψουν με πλήρη συγκέντρωση. Είχαμε προετοιμαστεί για μια σημαντική βραδιά και οι αναμετρήσεις που έρχονται θα είναι εξίσου σημαντικές».

Για το αν η ταπεινότητα και η καθημερινή δουλειά έχουν βοηθήσει για τη φετινή πορεία και αν το σημερινό ματς ήταν το καλύτερο της σεζόν: «Οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις είναι από τις καλύτερες φετινές. Είναι πολύ καλό που η ομάδα είναι σε αυτή τη φόρμα. Είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι σε πρωτάθλημα με play offs. Οι παίκτες είχαν εντυπωσιακή απόδοση, έδειξαν απόλυτη αφοσίωση, προσέχουν πολύ και οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Αυτά τα στοιχεία έπαιξαν ρόλο. Μέσα σε μια σεζόν υπάρχουν πάνω και κάτω και όταν υπάρχει κάμψη το καλό είναι να επανέρχεσαι γρήγορα. Η κριτική είναι ευπρόσδεκτη και χρήσιμη. Ξέρω ότι πρέπει να αξιολογούμε τα λάθη και μέσα από την ανάλυση να γινόμαστε καλύτεροι. Είναι σημαντικό να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά όταν σου λέει κάποιος μπράβο είναι επικίνδυνο να επαναπαυθείς. Η κριτική μας βοηθάει και μας δίνει και κίνητρο».

