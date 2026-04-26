Αθλητικές μεταδόσεις (26/04): Πού θα δείτε τα playouts της Super League και το Μίλαν – Γιουβέντους
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (26/04)
«Πλούσια» είναι η αγωνιστική δράση και αυτή την Κυριακή (26/04)
Η διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου, έφερε διακοπή για τα playoffs των θέσεων 1-4 και 5-8. Όμως το πρωτάθλημα της Super League για τα playouts, συνεχίζεται κανονικά. Με την 5η αγωνιστική να διεξάγεται σήμερα (26/04), περιλαμβάνοντας κρίσιμα ματς, με το σημαντικότερο όλων να είναι το ΑΕΛ – Πανσερραϊκός.
Σπουδαία παιχνίδια υπάρχουν και στα κορυφαία ξένα πρωταθλήματα και το FA Cup, με το ντέρμπι της Serie A, ανάμεσα στη Μίλαν και τη Γιουβέντους να ξεχωρίζει.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 11:00 CosmoteSport 8 WRC Ισπανία, SS16 Santa Lucia - Agumes 1 WRC
- 12:00 CosmoteSport 6 ATP Masters 1000 Μαδρίτη, Κυρίως Ταμπλό ATP
- 12:50 CosmoteSport 8 WRC Ισπανία, SS17 Ingenio - Valsequillo 2 WRC
- 13:15 CosmoteSport 4 Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα Μπάσκετ Ισπανίας
- 13:30 CosmoteSport 2 Φιορεντίνα – Σασουόλο Serie A
- 14:30 CosmoteSport 5 MotoGP Grand Prix Ισπανίας, Αγώνας MotoGP
- 14:30 Novasports 3 Paderborn 07 – Σάλκε Bundesliga 2
- 15:00 Novasports 1 Ράγιο Βαγιεκάνο – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
- 15:00 MEGA News Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης Super League 2
- 15:00 ACTION 24 ΠΑΟΚ Β’ – Μακεδονικός Super League 2
- 16:00 CosmoteSport 1 Κηφισιά – Παναιτωλικός Stoiximan Super League
- 16:00 CosmoteSport 2 Τζένοα – Κόμο Serie A
- 16:30 Novasports Prime Στουτγκάρδη – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
- 16:30 CosmoteSport 6 ATP Masters 1000 Μαδρίτη, Κυρίως Ταμπλό ATP
- 17:00 CosmoteSport 8 ΑΠΟΕΛ – Πάφος Cyprus League by Stoiximan
- 17:00 CosmoteSport 3 Τσέλσι – Λιντς FA Cup
- 17:15 Novasports 1 Οβιέδο – Έλτσε La Liga
- 18:00 Novasports 2 Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης Stoiximan Super League
- 18:30 Novasports 3 Ντόρτμουντ – Φράιμπουργκ Bundesliga
- 18:30 CosmoteSport 5 Χιμπέρνιαν – Χαρτς Scottish Premiership
- 18:30 ERT 2 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Novibet Volley League
- 19:00 CosmoteSport 2 Τορίνο – Ίντερ Serie A
- 19:30 Novasports Prime Οσασούνα – Σεβίλλη La Liga
- 20:00 CosmoteSport 4 Τορόντο Ράπτορς – Κλίβελαντ Καβαλίερς NBA
- 20:00 CosmoteSport 3 Εστρέλα Ντε Αμαντόρα – Πόρτο Liga Portugal Betclic
- 20:00 CosmoteSport 1 ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League
- 21:00 Novasports 6 WTA 1000 Μαδρίτη, Φάση των 32 WTA
- 21:00 CosmoteSport 6 ATP Masters 1000 Μαδρίτη, Κυρίως Ταμπλό ATP
- 21:45 CosmoteSport 2 Μίλαν – Γιουβέντους Serie A
- 22:00 Novasports 1 Βιγιαρεάλ – Θέλτα La Liga
- 22:30 CosmoteSport 8 Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Σαν Αντόνιο Σπερς NBA
- 22:30 CosmoteSport 3 Άβες – Σπόρτινγκ Liga Portugal Betclic
- 23:00 Novasports 6 WTA 1000 Μαδρίτη, Φάση των 32 WTA
