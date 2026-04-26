Αθλητικές μεταδόσεις (26/04): Πού θα δείτε τα playouts της Super League και το Μίλαν – Γιουβέντους

«Πλούσια» είναι η αγωνιστική δράση και αυτή την Κυριακή (26/04)

Η διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου, έφερε διακοπή για τα playoffs των θέσεων 1-4 και 5-8. Όμως το πρωτάθλημα της Super League για τα playouts, συνεχίζεται κανονικά. Με την 5η αγωνιστική να διεξάγεται σήμερα (26/04), περιλαμβάνοντας κρίσιμα ματς, με το σημαντικότερο όλων να είναι το ΑΕΛ – Πανσερραϊκός.

Σπουδαία παιχνίδια υπάρχουν και στα κορυφαία ξένα πρωταθλήματα και το FA Cup, με το ντέρμπι της Serie A, ανάμεσα στη Μίλαν και τη Γιουβέντους να ξεχωρίζει.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

11:00 CosmoteSport 8 WRC Ισπανία, SS16 Santa Lucia - Agumes 1 WRC

12:00 CosmoteSport 6 ATP Masters 1000 Μαδρίτη, Κυρίως Ταμπλό ATP

12:50 CosmoteSport 8 WRC Ισπανία, SS17 Ingenio - Valsequillo 2 WRC

13:15 CosmoteSport 4 Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα Μπάσκετ Ισπανίας

13:30 CosmoteSport 2 Φιορεντίνα – Σασουόλο Serie A

14:30 CosmoteSport 5 MotoGP Grand Prix Ισπανίας, Αγώνας MotoGP

14:30 Novasports 3 Paderborn 07 – Σάλκε Bundesliga 2

15:00 Novasports 1 Ράγιο Βαγιεκάνο – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

15:00 MEGA News Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης Super League 2

15:00 ACTION 24 ΠΑΟΚ Β’ – Μακεδονικός Super League 2

16:00 CosmoteSport 1 Κηφισιά – Παναιτωλικός Stoiximan Super League

16:00 CosmoteSport 2 Τζένοα – Κόμο Serie A

16:30 Novasports Prime Στουτγκάρδη – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 CosmoteSport 6 ATP Masters 1000 Μαδρίτη, Κυρίως Ταμπλό ATP

17:00 CosmoteSport 8 ΑΠΟΕΛ – Πάφος Cyprus League by Stoiximan

17:00 CosmoteSport 3 Τσέλσι – Λιντς FA Cup

17:15 Novasports 1 Οβιέδο – Έλτσε La Liga

18:00 Novasports 2 Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης Stoiximan Super League

18:30 Novasports 3 Ντόρτμουντ – Φράιμπουργκ Bundesliga

18:30 CosmoteSport 5 Χιμπέρνιαν – Χαρτς Scottish Premiership

18:30 ERT 2 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Novibet Volley League

19:00 CosmoteSport 2 Τορίνο – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports Prime Οσασούνα – Σεβίλλη La Liga

20:00 CosmoteSport 4 Τορόντο Ράπτορς – Κλίβελαντ Καβαλίερς NBA

20:00 CosmoteSport 3 Εστρέλα Ντε Αμαντόρα – Πόρτο Liga Portugal Betclic

20:00 CosmoteSport 1 ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League

21:00 Novasports 6 WTA 1000 Μαδρίτη, Φάση των 32 WTA

21:00 CosmoteSport 6 ATP Masters 1000 Μαδρίτη, Κυρίως Ταμπλό ATP

21:45 CosmoteSport 2 Μίλαν – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1 Βιγιαρεάλ – Θέλτα La Liga

22:30 CosmoteSport 8 Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Σαν Αντόνιο Σπερς NBA

22:30 CosmoteSport 3 Άβες – Σπόρτινγκ Liga Portugal Betclic

23:00 Novasports 6 WTA 1000 Μαδρίτη, Φάση των 32 WTA

