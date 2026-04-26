Super League: Κρίσιμη «στροφή» για τη… μάχη της σωτηρίας

Η διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου, έφερε διακοπή για τα Play Offs των θέσεων 1-4 και 5-8. Όμως το πρωτάθλημα της Super League για τα Play Out, συνεχίζεται κανονικά. Με την 5η αγωνιστική να διεξάγεται σήμερα, περιλαμβάνοντας κρίσιμα ματς.

Το σημαντικότερο όλων είναι το ΑΕΛ – Πανσερραϊκός. Οι γηπεδούχοι με τον Φέστα στον πάγκο τους πλέον, θέλουν πάση θυσία την πρώτη τους νίκη στους αγώνες κατάταξης. Την ώρα που οι Σερραίοι ψάχνουν να διορθώσουν την εντός έδρας ήττα τους από τον Ατρόμητο. Οι δύο ομάδες είναι μαζί στην τελευταία θέση με 24 βαθμούς και ο ηττημένος θα είναι σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Το ματς αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Asteras Aktor. Η ομάδα της Τρίπολης δοκιμάζεται στο Περιστέρι κόντρα στον πρωτοπόρο της διαδικασίας Ατρόμητο. Αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα δώσει… φτερά παραμονής στους Αρκάδες.

Στη Νεάπολη, Κηφισιά και Παναιτωλικός έχοντας από 30 βαθμούς, αναζητούν νίκη που ουσιαστικά θα «σφραγίσει» την παραμονή τους.

SUPER LEAGUE – PLAY OUT – 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κυριακή 26/4

16:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός Cosmote Sport 1

18:00 Ατρόμητος – Asteras Aktor Novasports 2

20:00 ΑΕΛ – Παναιτωλικός Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 37

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 30

11. ΚΗΦΙΣΙΑ 30

12. ASTERAS AKTOR 25

13. ΑΕΛ NOVIBET 24

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 24