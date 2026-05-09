ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Ανοίγουν περισσότερες θύρες για την ανοικτή προπόνηση

Σε ρυθμούς ντέρμπι κινείται η ΑΕΚ, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να ετοιμάζεται για ακόμη μία εντυπωσιακή παρουσία κόσμου στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας.

Το ραντεβού των φίλων της Ένωσης έχει δοθεί για τις 16:30, λίγο πριν οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena.

Η μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου έχει οδηγήσει τη διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ στην απόφαση να ανοίξει περισσότερες θύρες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των φιλάθλων στο γήπεδο.

Υπενθυμίζεται πως στην αντίστοιχη προπόνηση πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο είχαν βρεθεί περισσότεροι από 12.000 οπαδοί της ΑΕΚ, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Για τη σημερινή συγκέντρωση, μάλιστα, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση, με τον κόσμο της Ένωσης να ετοιμάζεται να στηρίξει δυναμικά την ομάδα πριν από το κρίσιμο ντέρμπι με τους «πράσινους».

