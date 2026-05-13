Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Πήρε το ντέρμπι και το προβάδισμα για το... σεντόνι

Ανώτεροι οι «ερυθρόλευκοι» στο Φάληρο και με το γκολ του Ροντινέι πήραν τους τρεις βαθμούς κόντρα στον Παναθηναϊκό που δεν είχε ούτε φάση στο ματς.  

Newsbomb

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Πήρε το ντέρμπι και το προβάδισμα για το... σεντόνι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προβάδισμα για τη 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, πήρε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με σκορ 1-0. Έτσι ανέβηκαν στους 65 βαθμούς, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έμεινε στους 63 λόγω της ισοπαλίας του με την ΑΕΚ.

Οι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης». Απέναντι στον Παναθηναϊκό που δεν κατάφερε να δημιουργήσει ούτε μία σημαντική ευκαιρία για να φτάσει στο γκολ. Αρκέστηκε στο να κρατήσει το μηδέν, κάτι που άλλαξε στο τέλος του πρώτου μέρους με το γκολ του Ροντινέι (υπάρχουν διαμαρτυρίες για φάουλ του Ταρέμι πάνω στον Τουμπά).

Στο δεύτερο μέρος όσο κι αν προσπάθησαν οι «πράσινοι», δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο να γίνουν απειλητικοί. Πραγματοποιώντας μία απ’ τις χειρότερες εμφανίσεις τους στα ντέρμπι της φετινής σεζόν.

Οι γηπεδούχοι είχαν καλές στιγμές για να φτάσουν και σε άλλα τέρματα, με την εικόνα του ματς να τους αδικεί αναφορικά με το τελικό σκορ υπέρ τους. Όμως η ουσία γι’ αυτούς ήταν οι τρεις βαθμοί, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ήταν εμφανές πως δεν είχε κίνητρο.

Το φιλμ του αγώνα

11’ Σέντρα από αριστερά με τον Μπρούνο, ο Τουμπά έδιωξε με κεφαλιά σωτήρια πριν η μπάλα φτάσει στον Ταρέμι που ήταν έτοιμος απέναντι στην εστία.

17’ Φάση διαρκείας στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ζέλσον προσποιήθηκε, σούταρε, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Τσικίνιο που γύρισε ωραία και από πλεονεκτική πλάγια θέση εντός περιοχής, σούταρε άουτ.

18’ Σέντρα από δεξιά, ο Τσικίνιο σε καλή θέση πήρε την κεφαλιά, χωρίς να βρει στόχο.

27’ Μπαλιάς του Καλάμπρια στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, ο Τετέι δεν μπόρεσε να κοντρολάρει και να βγει τετ α τετ με τον Τζολάκη.

40’ Κλέψιμο στη μεσαία γραμμή, ο Ζέλσον γύρισε στον Ταρέμι με το σουτ του Ιρανού να κοντράρει και στη συνέχεια ο Μπρούνο σκόραρε. Όμως μετά από ειδοποίηση του VAR, ο διαιτητής τσέκαρε τη φάση και ακύρωσε το γκολ καθώς προηγήθηκε φάουλ του Σιπιόνι πάνω στον Ταμπόρδα στο ξεκίνημα της φάσης.

45+5’ Γκολ 1-0: Ο Καλάμπρια έκανε άτσαλο γύρισμα προς τα πίσω, ο Τουμπά βρέθηκε στο έδαφος από την προσπάθεια του Ταρέμι, ο Ιρανός μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Ροντινέι σκόραρε στην κενή εστία!

49’ Σέντρα του Σφιντέρσκι, κεφαλιά του Τετέι με την μπάλα να παίρνει ύψος και να καταλήγει άουτ.

55’ Γέμισμα του Ρέτσου, ο Ταρέμι σε πλεονεκτική θέση στο ύψος του πέναλτι πήρε την κεφαλιά, πάνω στον Λαφόν.

60’ Φάουλ του Ροντινέι, η άμυνα του Παναθηναϊκού «ξέχασε» τον Ταρέμι ο οποίος ανενόχλητος στο δεύτερο δοκάρι στο ύψος της μικρής περιοχής, πλάσαρε με τον Λαφόν να διώχνει σε κόρνερ.

67’ Ωραία σέντρα του Ροντινέι από δεξιά, ο Ζέλσον στο δεύτερο δοκάρι κοντρόλαρε αλλά απ’ το ύψος της μικρής περιοχής σούταρε εντελώς άστοχα.

84’ Ο Ελ Κααμπί έκανε ωραία πάσα στον Τσικίνιο που μπήκε μόνος στην περιοχή από δεξιά, σούταρε δυνατά με τον Λαφόν να διώχνει στην γωνιά του.

90+2’ Ο Αντρέ Λουίζ μπήκε στην περιοχή από αριστερά, σούταρε από πλάγια θέση με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: 50’ Κοστίνια, 87’ Σιπιόνι - 76’ Καλάμπρια

Αποβολές: -

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε (36’ λ.τρ. Σιπιόνι), Ροντινέι, Μαρτίνς (73’ Αντρέ Λουίς), Τσικίνιο, Ταρέμι (73’ Ελ Κααμπί).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν (78’ Τσιριβέγια), Κοντούρης (62’ Σιώπης), Ταμπόρδα (62’ Τζούριτσιτς), Αντίνο (46’ Ζαρουρί), Σβιντέρσκι (82’ Γιάγκουσιτς), Τετέι.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:16ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Χαλκιδική: Εξαφάνιση 13χρονου από τα Μουδανιά

22:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Γερουσία επιβεβαιώνει τον Kevin Warsh ως νέο επικεφαλής της Fed

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Παράθυρο ελπίδας από Βανς: Οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν

22:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Αίτημα να κληθούν σε ακρόαση ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο Διοικητής της ΕΥΠ

22:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass: Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για το voucher των 150 ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

21:58ΕΘΝΙΚΑ

Προκλητική διέλευση πέντε τουρκικών αλιευτικών στις Κυκλάδες - Βίντεο ντοκουμέντο

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Westad: Κίνδυνος «μαύρου κύκνου» - Προειδοποίηση για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο παρά τη συνάντηση Τραμπ -Σι

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Viral Κινέζος στρατιώτης - Στέκεται «άγαλμα» ενώ περνάει δίπλα του, το Air Force One

21:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1: Ο Μύθου τον κράτησε «ζωντανό» κόντρα στην Πρωταθλήτρια

21:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Το καθοριστικό Game 5 της σειράς των playoffs της Euroleague

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Πήρε το ντέρμπι και το προβάδισμα για το... σεντόνι

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Άνδρας κλώτσησε μητέρα και παιδί - Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 40χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέο ΔΣ για την ΕΝΕΔ - Ανανέωση της θητείας του Θεοχάρη Φιλιππόπουλου στην θέση του προέδρου

21:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Akylas - «Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό»

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Δισεκατομμυριούχος «πίεζε» μάρτυρες στην υπόθεση απάτης πλούσιων ανδρών από τη μνηστή του

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κρατούμενος κυκλοφορούσε στις φυλακές με μαχαίρι 22 εκατοστών

21:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλιούπολη - Κωνσταντοπούλου: Αυτό το κράτος παραμένει αμετανόητο να σκοτώνει τα παιδιά του

20:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη από Βάσια Αναστασίου για το unfair προς Τσίπρα «να λουστεί 2 φορές γιατί η μπογιά είναι έντονη»

20:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Υπουργείο Πολιτισμού: Επτά εμβληματικά κειμήλια από το Άγιο Όρος, στο Βελιγράδι για έκθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Το καθοριστικό Game 5 της σειράς των playoffs της Euroleague

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα τελευταία μηνύματα της Μυρτώς με τη μητέρα της - «Μαμά μου, σ’ ευχαριστώ πολύ»

21:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Akylas - «Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό»

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά ήταν άπλυτα, αδύνατα και με μεγάλα ρούχα, ζούσαν σε ταράτσα», λέει γείτονας στο Newsbomb - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Άνδρας κλώτσησε μητέρα και παιδί - Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Τους έπιασαν σε ερωτικές περιπτύξεις εν πτήσει και συνελήφθησαν όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Westad: Κίνδυνος «μαύρου κύκνου» - Προειδοποίηση για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο παρά τη συνάντηση Τραμπ -Σι

18:18ΥΓΕΙΑ

Πώς να αποφύγετε τα τσιμπήματα από τα κουνούπια - Οι 5 τρόποι που προτείνουν οι ειδικοί

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποθέωση για Γιαννακόπουλο από Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους (vid, pics)

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε η Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία - «Πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα με την ηγεσία»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Viral Κινέζος στρατιώτης - Στέκεται «άγαλμα» ενώ περνάει δίπλα του, το Air Force One

21:58ΕΘΝΙΚΑ

Προκλητική διέλευση πέντε τουρκικών αλιευτικών στις Κυκλάδες - Βίντεο ντοκουμέντο

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Ιρανή Γκολσιφτέ Φαραχάνι που «άναψε φωτιές» στο ζεύγος Μακρόν με το «διάσημο» χαστούκι

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ