Παναθηναϊκός: Προχωρούν οι επαφές για τον Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά – Όσα λένε στο Βέλγιο

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ετιέν Καμαρά, με βελγικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι οι επαφές με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι «πράσινοι» είχαν δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον 23χρονο χαφ και κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να πείσουν τη βελγική ομάδα να τον παραχωρήσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sudinfo», ο Παναθηναϊκός όχι μόνο επανήλθε για την περίπτωση του Γάλλου μέσου, αλλά εμφανίζεται πλέον ακόμα πιο αποφασισμένος να προχωρήσει στην απόκτησή του. Μάλιστα, το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Καμαρά αναμένεται να αποτελέσει τη σημαντικότερη πώληση της Σαρλερουά κατά τη φετινή μεταγραφική περίοδο.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε οικονομικές πτυχές της υπόθεσης, ενώ επισημαίνεται εκ νέου το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε ασχοληθεί με τον ποδοσφαιριστή και τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο Καμαρά, που ξεχωρίζει και για τα σωματικά του προσόντα, με ύψος 1,91 μ., ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν με 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας δύο γκολ και τρεις ασίστ.