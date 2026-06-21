Μουντιάλ 2026: Παίκτης της Παραγουάης πήρε το ρολόι του διαιτητή... σαν να μη συμβαίνει τίποτα

Snapshot Ο Ματίας Γκαλάρσα, παίκτης της Παραγουάης, σκόραρε το μοναδικό γκολ στην αναμέτρηση με την Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Γκαλάρσα φόρεσε το ρολόι του διαιτητή που είχε πέσει στον αγωνιστικό χώρο.

Το περιστατικό συνέβη μετά από ένταση μεταξύ των παικτών λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ο διαιτητής Ιβάν Μπάρτον επέστρεψε να φορέσει το ρολόι του στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε ο διεθνής ποδοσφαιριστής της Παραγουάης, Ματίας Γκαλάρσα στο ματς με την Τουρκία τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/6), για τους λάθος λόγους, παρότι σκόραρε το μοναδικό ματς της αναμέτρησης και έδωσε την πρώτη νίκη στην ομάδα του στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ.

Ο 23χρονος μέσος έγινε viral μέσα από μία στιγμή του αγώνα, όπου φόρεσε τα ρολόγια του διαιτητή.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί, το ρολόι του διαιτητή είχε πέσει στον αγωνιστικό χώρο ύστερα από ένταση και αψιμαχίες που προκλήθηκαν μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Την ώρα που ο διαιτητής της αναμέτρησης, Ιβάν Μπάρτον, επιχειρούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα μεταξύ των ποδοσφαιριστών, το ρολόι που φορούσε στο χέρι κατέληξε στο χορτάρι.

Ο Γκαλάρσα εμφανίστηκε, μάζεψε το ρολόι και σα να μην συμβαίνει τίποτα το φόρεσε στο χέρι του.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο διαιτητής φάνηκε να το φοράει κανονικά.