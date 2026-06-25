ΑΕΚ: «Τρέλα» για τα διαρκείας, εκτιμήσεις ότι θα φτάσουν τις 24.000!

Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ενδιαφέρον των φίλων της ΑΕΚ για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περιόδου, από τη στιγμή που ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεσή τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, χιλιάδες φίλαθλοι της «Ένωσης» έσπευσαν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην Allwyn Arena για τη νέα σεζόν, με τη ζήτηση να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα από τις πρώτες κιόλας ώρες της διαδικασίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο αριθμός των διαρκείας ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τις 24.000, που αποτελεί ουσιαστικά το ανώτατο όριο που έχει θέσει η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ.

Ο λόγος είναι ότι θα πρέπει να παραμείνει διαθέσιμος ένας σημαντικός αριθμός εισιτηρίων για μεμονωμένους αγώνες, ενώ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια προβλέπεται και η δέσμευση του απαιτούμενου ποσοστού θέσεων για τους φιλοξενούμενους φιλάθλους. Με βάση τη δυναμική που καταγράφεται μέχρι στιγμής, η ΑΕΚ δείχνει έτοιμη να ξεπεράσει με μεγάλη διαφορά τον περσινό αριθμό διαρκείας, ο οποίος είχε διαμορφωθεί λίγο πάνω από τις 17.000 κάρτες.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αποτυπώνει τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του κόσμου προς την ομάδα, αλλά και το ισχυρό «δέσιμο» που έχει δημιουργηθεί μετά την περσινή επιτυχημένη πορεία. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στο αυξημένο ενδιαφέρον φαίνεται να παίζει και η προοπτική της παρουσίας της ομάδας στη μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή, το Champions League.

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