Μουντιάλ 2026: Φόβοι για αναβολή στο Ολλανδία - Τυνησία λόγω καταιγίδων

Έντονη ανησυχία προκαλούν στους ιθύνοντες του Μουντιάλ 2026 οι μετεωρολογικές προβλέψεις.

Συγκεκριμένα, ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν την περιοχή του Κάνσας, όπου είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ολλανδίας κόντρα στην Τυνησία (26/02 - 02:00) για την 3η αγωνιστική του ομίλου.

Όπως στην περίπτωση της αναμέτρησης Γαλλία - Ιράκ, έτσι και απόψε υπάρχει η πιθανότητα είτε να καθυστερήσει η έναρξη του παιχνιδιού, είτε να διακοπή εξαιτίας των πολλών κεραυνών και των καταιγίδων που αναμένονται.

Νεότερη ενημέρωση αναμένεται τις επόμενες ώρες.