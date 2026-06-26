Μουντιάλ 2026: Μεγάλο ματς Ολλανδία-Μαρόκο στους «32», η Βραζιλία κόντρα στην Ιαπωνία
Μετά την ολοκλήρωση του Group F, προέκυψαν δύο ζευγάρια για την πρώτη φάση των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη σπουδαία αναμέτρηση των «οράνιε» με τα «λιοντάρια» να ξεχωρίζει.
«Ζεσταίνεται» για τα καλά το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Η ολοκλήρωση των ομίλων, δημιουργεί την εικόνα των νοκ άουτ αγώνων για τη φάση των «32». Μετά το τέλος και του Group F, προέκυψαν δύο «μονομαχίες».
Η Ολλανδία που τερμάτισε πρώτη στον 6ο όμιλο, θα παίξει με τον δεύτερο του 3ου ομίλου που είναι το Μαρόκο. Η αναμέτρηση των «οράνιε» με τα «λιοντάρια», στα χαρτιά θεωρείται απ’ τις πλέον ενδιαφέρουσες της επόμενης φάσης και θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τρίτης 30/6 (4:00 ώρα Ελλάδος).
Στον άλλο αγώνα, η πρώτη του 3ου ομίλου Βραζιλία, θα αντιμετωπίσει την Δευτέρα 29/6 (20:00) τη δεύτερη του Group F, Ιαπωνία. Εδώ η «σελεσάο» είναι το ξεκάθαρο φαβορί, κόντρα στους «μπλε σαμουράι» που δεν τα παρατούν ποτέ.