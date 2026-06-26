Μουντιάλ 2026: Μεγάλο ματς Ολλανδία-Μαρόκο στους «32», η Βραζιλία κόντρα στην Ιαπωνία

«Ζεσταίνεται» για τα καλά το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Η ολοκλήρωση των ομίλων, δημιουργεί την εικόνα των νοκ άουτ αγώνων για τη φάση των «32». Μετά το τέλος και του Group F, προέκυψαν δύο «μονομαχίες».

Η Ολλανδία που τερμάτισε πρώτη στον 6ο όμιλο, θα παίξει με τον δεύτερο του 3ου ομίλου που είναι το Μαρόκο. Η αναμέτρηση των «οράνιε» με τα «λιοντάρια», στα χαρτιά θεωρείται απ’ τις πλέον ενδιαφέρουσες της επόμενης φάσης και θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τρίτης 30/6 (4:00 ώρα Ελλάδος).

Στον άλλο αγώνα, η πρώτη του 3ου ομίλου Βραζιλία, θα αντιμετωπίσει την Δευτέρα 29/6 (20:00) τη δεύτερη του Group F, Ιαπωνία. Εδώ η «σελεσάο» είναι το ξεκάθαρο φαβορί, κόντρα στους «μπλε σαμουράι» που δεν τα παρατούν ποτέ.