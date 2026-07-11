ΑΕΚ: Νέες αναφορές για Πινέδα στο Μεξικό – «Πιο πιθανή η παραμονή στην Ελλάδα»

Νέος κύκλος δημοσιευμάτων από το Μεξικό επαναφέρει στο προσκήνιο το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα, με το ενδιαφέρον της Μοντερέι να εξακολουθεί να απασχολεί τα Μέσα της χώρας.

Ο Σέσαρ Λουίς Μέρλο μεταφέρει μία διαφορετική εικόνα σχετικά με την υπόθεση του διεθνούς μέσου της ΑΕΚ. Ο έγκυρος Λατινοαμερικανός δημοσιογράφος, μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ότι το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι η παραμονή του Πινέδα στην ΑΕΚ κι όχι η αποχώρησή του για λογαριασμό της Μοντερέι.

Παρά τα συνεχή δημοσιεύματα από το Μεξικό που κάνουν λόγο για προσπάθεια της μεξικανικής ομάδας να αποκτήσει τον 29χρονο χαφ, ο Μέρλο επιμένει πως, με τα έως τώρα δεδομένα, ο Πινέδα είναι πιο πιθανό να συνεχίσει να φορά τη φανέλα της «Ένωσης».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μεξικανός μέσος απολαμβάνει την άδειά του μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας του από το Μουντιάλ 2026 και αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ κατά το δεύτερο στάδιό της.

Όσον αφορά στην υπόθεση της επέκτασης του συμβολαίου του, επί της ουσίας δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, καθώς ο παίκτης ήταν προσηλωμένος στις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Μεξικού. Όπως έχετε διαβάσει, υπάρχει κοινή επιθυμία των δύο πλευρών να συνεχιστεί η συνεργασία τους, αλλά προς το παρόν υπάρχει μια οικονομική διαφορά, η οποία, πάντως, «γεφυρώνεται» με καλή διάθεση κι από τις δύο πλευρές.

Άλλωστε, όπως φάνηκε και με την περίπτωση της υπογραφής νέου συμβολαίου με τον Λούκα Γιόβιτς, η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τους παίκτες που πραγματικά θέλει. Ως εκ τούτου, στο… τέλος της ημέρας η αίσθηση που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Ορμπελίν Πινέδα θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους «κιτρινόμαυρους».