Ολυμπιακός – Λέουβεν 1-1: Ισοπαλία στο δεύτερο φιλικό για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός δέχτηκε γκολ στο 86’ και έφυγε με την ισοπαλία από το δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας του κόντρα στη Λέουβεν.

Newsbomb

Ολυμπιακός – Λέουβεν 1-1: Ισοπαλία στο δεύτερο φιλικό για τους «ερυθρόλευκους»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Λέουβεν στο δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας του.

Οι Πειραιώτες «άνοιξαν» το σκορ με εξαιρετικό γκολ του Αντρέ Λουίς, ωστόσο δέχτηκαν γκολ στο 86’ και η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε στο 1-1.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης οι δύο ομάδες έψαχναν να βρουν τα πατήματά τους. Στο έβδομο λεπτό, ο Κλέιτον αισθάνθηκε ενοχλήσεις και έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Γιάρεμτσουκ να παίρνει τη θέση του. Οι «ερυθρόλευκοι» πίεζαν ψηλά και έκλεβαν τη μπάλα, όμως δεν μπορούσαν να απειλήσουν.

Η πρώτη επικίνδυνη στιγμή στον αγώνα ήρθε στο 16’, όταν ο Τραορέ επιχείρησε συρτό σουτ, με τη μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και να καταλήγει άουτ. Λίγα λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά των «ερυθρολεύκων» να φτάσουν κοντά στο γκολ. Ο Γάρεμτσουκ υποδέχτηκε τη μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή και το σουτ του πέρασε δίπλα από το οριζόντιο δοκάρι (20‘).

Η βελγική ομάδα «άγγιξε» το γκολ, με τον Τραορέ, ωστόσο ο Τζολάκης απέκρουσε εντυπωσιακά και κράτησε το μηδέν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Χωρίς πολλές αξιοσημείωτες ευκαιρίες ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Με την επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο οι Πειραιώτες κρατούσαν τη μπάλα και προσπαθούσαν να χτίσουν παιχνίδι από την άμυνα. Στο 60’ ο Αντρέ Λουίς «δοκίμασε» το πόδι του, όμως δεν σημάδεψε σωστά και η μπάλα έφυγε άουτ. Ο Ολυμπιακός παραλίγο να κάνει το 1-0 με τον Ζέλσον Μάρτινς να σουτάρει και τον τερματοφύλακα της Λέουβεν να αποκρούει σωτήρια (62’).

Ο Ζέλσον τροφοδότησε εξαιρετικά τον Αντρέ Λουίς, αυτός πάτησε περιοχή και με φανταστικό τελείωμα «άνοιξε» το σκορ στο 68’. Ο Ολυμπιακός είχε ανεβάσει ρυθμό στο δεύτερο μέρος και δημιουργούσε συνεχώς ευκαιρίες. Ο Γιάρεμτσουκ δεν μπόρεσε να δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων στους «ερυθρόλευκους», καθώς αστόχησε από πλεονεκτική θέση στο 71’.

Ο Ζέλσον απείλησε ξανά για τους Πειραιώτες, αλλά ο γκολκίπερ της βελγικής ομάδας έδιωξε σε κόρνερ (72’). Η Λέουβεν έφτασε στην ισοφάριση στο 86’. Ο Μουρού νίκησε τον Στουρνάρα με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Σκρίβερς για το 1-1. Με αυτό το γκολ που δέχτηκε στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός έφυγε με την ισοπαλία από το δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας του.

Τα γκολ της αναμέτρησης

Το 1-0:

Το 1-1:

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