Βόλος - Ηρακλής 1-1: Αγώνας που είχε τα πάντα στο Πανθεσσαλικό

Θεσσαλοί και Θεσσαλονικείς μοιράστηκαν βαθμό στο Παγκρήτιο, σε μία αναμέτρηση για... γερά νεύρα.

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Βόλος - Ηρακλής 1-1: Αγώνας που είχε τα πάντα στο Πανθεσσαλικό
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3'
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Βόλος και Ηρακλής έμειναν στο 1-1 στο Πανθεσσαλικό για τη 2η αγωνιστική της Super League, σε μία αναμέτρηση που είχε τα πάντα.

Οι Θεσσαλονικείς άνοιξαν το σκορ στο 26' με τρομερό γκολ του Νανού, όμως οι Θεσσαλοί ισοφάρισαν στο 84' με δυνατό σουτ του Γκονζάλες. Ο «Γηραιός» στο 54' έμεινε με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Μιρ, ενώ κόκκινη δέχθηκε και ο Βάλτερ Ματσάρι.

Οι δύο ομάδες πήραν τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα, κάτι που σίγουρα δεν αφήνει κανέναν από τους δύο προπονητές ευχαριστημένους.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ηρακλής προσπάθησε να απειλήσει πρώτος, με τον Κόλιτς στο 5ο λεπτό να μην πιάνει όπως θα ήθελε την κεφαλιά, σε μια επικίνδυνη στιγμή για τους γηπεδούχους. Η απάντηση του Βόλου ήταν άμεση και ιδιαίτερα δυναμική, καθώς στο 8' ο Τζόκα εξαπέλυσε δυνατό σουτ, με τον Αθανασιάδη να πραγματοποιεί δύσκολη επέμβαση. Ο ίδιος παίκτης απείλησε ξανά στο 17', με τον τερματοφύλακα του Ηρακλή να αποκρούει για δεύτερη φορά το σουτ του.

Το παιχνίδι, πάντως, δεν είχε πολλές φάσεις, με τις δύο ομάδες να αποφεύγουν τα μεγάλα ρίσκα και να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική τους λειτουργία.

Ο Ηρακλής ήταν εκείνος που κατάφερε τελικά να ανοίξει το σκορ στο 26'. Μετά από εκτέλεση φάουλ, η μπάλα στρώθηκε στον Νανού, ο οποίος από μακρινή απόσταση έπιασε έναν πραγματικό «κεραυνό» και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 1-0.

Ο Βόλος προσπάθησε να απαντήσει και στο 31' ο Ες-Σαουμπί πήρε την κεφαλιά, όμως δεν κατάφερε να βρει στόχο.

Η αριθμητική ισορροπία άλλαξε στο 54ο λεπτό, όταν ο Μιρ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα μετά από παρέμβαση του VAR, αφήνοντας τον Ηρακλή με δέκα παίκτες.

Ο Βόλος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό του πλεονέκτημα και συνέχισε να απειλεί κυρίως με στημένες φάσεις. Στο 56' ο Τζόκα εκτέλεσε δυνατά ένα φάουλ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ στο 65' ο Σαουμπί πήρε την κεφαλιά μετά από νέα εκτέλεση του Τζόκα, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Η μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση ήρθε στο 75'. Ο Λάμπρου έβγαλε τη σέντρα, ο Ουρτάδο έκανε την προβολή, όμως έστειλε την μπάλα άουτ, χάνοντας σημαντική ευκαιρία για τον Βόλο.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν την πίεση και τελικά δικαιώθηκαν στο 84'. Ο Γκονζάλες επιχείρησε δυνατό διαγώνιο σουτ, ο Αθανασιάδης κατάφερε να αποκρούσει, όμως η μπάλα είχε ήδη περάσει τη γραμμή και έτσι ο Βόλος ισοφάρισε σε 1-1.

Ο Ηρακλής προσπάθησε να απαντήσει άμεσα και στο 86' ο Μουνιόθ έκανε ωραία ενέργεια και σούταρε από δύσκολη θέση, όμως η μπάλα έφυγε άουτ.

Στις καθυστερήσεις ο Γκονζάλες έκανε ωραίο σουτ, αλλά δεν κατάφερε να βρει εστία, με αποτέλεσμα η μπάλα να φύγει εκτός εστίας του Αθανασιάδη.

Βόλος - Ηρακλής 1-1

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Ουρτάδο, Γροσδής, Μπαρέ, Ρεφατλάρι - Καμπουέ, Νίζε, Κόλιτς.

Κόκκινες: Μιρ (54')

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (46’ Γκονζάλεθ), Γροσδής, Ες-Σαουμπί, Κάργας, Τσοκάνης (63’ Χαραλαμπόγλου), Τζόκα, Μπαρέ (69’ Κόμπα), Φουρτάδο (46’ Κρεσπί), Ουρτάδο, Λάμπρου.

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια (78’ Μουνιόθ), Νανόυ, Καμπουέ (71’ Κράινζ), Σουρλής (82’ Τσάκλα), Νίζε (71’ Ροντρίγκες), Μιρ, Κόλιτς (71’ Κούστα).

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