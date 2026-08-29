Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0: Το 2/2 έκανε η ομάδα του Αγρινίου

Τις νίκες του στο φετινό πρωτάθλημα της Super League ντούμπλαρε ο Παναιτωλικός, επικρατώντας για τη 2η αγωνιστική με 2-0 της Καλαμάτας στο Αγρίνιο.

Με όπλο την έδρα τους, οι «Αγρινιώτες» έχουν ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν, αφήνοντας τους νεοφώτιστους Μεσσήνιους χωρίς βαθμό έπειτα από δύο αγωνιστικές.

Το σκορ για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου άνοιξε στο 26' με κεφαλιά ο Γκράναθ, με την Καλαμάτα να χάνει στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου την πιο σπουδαία της ευκαιρία, καθώς το σουτ του Μπονέτο μέσα από την περιοχή κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Κουτσερένκο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Αγρινιώτες ήταν πιο απειλητικοί, δημιούργησαν και έχασαν αρκετές φάσεις, με αποκορύφωμα το σουτ του Άλεξιτς στο 81', με τη μπάλα για εκατοστά να μην περνάει τη γραμμή.

To τελικό 2-0 σφράγισε στις καθυστερήσεις ο Σουμά με μακρινό σουτ, βλέποντας ανυπεράσπιστη την εστία του Γκέλιου.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Παναιτωλικός θα ταξιδέψει στη Λιβαδειά, αντιμετωπίζοντας τον Λεβαδειακό, ενώ η Καλαμάτα έχει μπροστά της την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Το ματς

Πλούσιο από άποψη ευκαιριών ήταν το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Στο 14' ο Ντιαρά έκανε το σουτ από καλή θέση, με τον Κουτσερένκο να πέφτει στη γωνία του και να διώχνει.

Στο 26' ο Παναιτωλικός ευτύχησε να ανοίξει το σκορ, με τον Γκράναθ με κεφαλιά να χρίζεται σκόρερ για το 1-0 της ομάδας του, έπειτα από ωραία εκτέλεση κόρνερ του Μανρίκε.

Το ματς «άνοιξε» από το 35' και μετά, με το φάουλ του Μορέιρα από καλό σημείο να καταλήγει στο τείχος και τον Κόγιτς να διώχνει σε δεύτερο χρόνο.

Στο 45' το διαγώνιο σουτ του Μαυρία κόντραρε, ο Μεχία δεν μπόρεσε να κάνει την προβολή, με τον Γκέλιο να μπλοκάρει.

Ένα λεπτό αργότερα η Καλαμάτα απάντησε με τον Μορέιρα να εξαπολύει δυνατό σουτ και τη μπάλα να φεύγει μακριά από την εστία του Κουτσερένκο.

Ο Μπονέτο έχασε ακόμη μια τεράστια ευκαιρία για την Καλαμάτα στις καθυστερήσεις, με τον Χάμζα να τον τροφοδοτεί ιδανικά μέσα στην περιοχή, εκείνος έκανε το σουτ, όμως η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε άουτ.

Ο Παναιτωλικός στο 49' μπήκε απειλητικά στην περιοχή της «Μαύρης Θύελλας», με τον Μπάσι να μην γυρίζει σωστά τη μπάλα στην περιοχή από πλάγια θέση και την ευκαιρία να χάνεται.

Στο 54' το σουτ του Εστέμπαν βρήκε στα σώματα των παικτών της Καλαμάτας, ενώ δύο λεπτά αργότερα η κεφαλιά του Μεχία κατέληξε στην "αγκαλιά" του Γκέλιου. Στο 60' ο νεοφερμένος Μπάτζι έπιασε και αυτός την κεφαλιά, με τη μπάλα να φεύγει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι.

Στο 69' οι Μεσσήνιοι πλησίασαν στην ισοφάριση, με τον Κουτσερένκο να επεμβαίνει τελευταία στιγμή, αποσοβώντας τον κίνδυνο για την άμυνα του Παναιτωλικού.

Η κεφαλιά του Γκράναθ στο 72' για τους Αγρινιώτες κατέληξε πάνω στον Γκέλιο και στο 81' ο Άλεξιτς επωφελήθηκε από τις κόντρες έπιασε το δυνατό σουτ, η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και για εκατοστά δεν πέρασε τη γραμμή για το 2-0.

Ο Σέρβος απείλησε ξανά στις καθυστερήσεις, βγαίνοντας σε θέση τετ α τετ, όμως το σουτ του κόντραρε σε σώματα και απομακρύνθηκε.

Λίγο πριν το φινάλε, ο Κουτσερένκο τροφοδότησε άμεσα τον Σουμπά, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το ρίσκο του Γκέλιου να προωθηθεί στην περιοχή του Παναιτωλικού. Ο Αφρικανός μεσοεπιθετικός δοκίμασε το πόδι του σχεδόν από τη μεσαία γραμμή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-0.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Γκράναθ, Μεχία, Μπάσι, Τζενεπό, Μανρίκε, Σατσιάς, Εστεμπάν, Κόγιτς, Μαυρίας, Στάγιτς

Καλαμάτα: Γκέλιος, Στρούγγης, Ντιαρά, Κατάλντι, Σίγκουρντσον, Αλόνσο, Μορέιρα, Καλουτσικίδης, Χάμζα, Μπονέτο, Ροντρίγκες