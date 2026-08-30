Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 1-2: Ο Πέλκας έδειξε τον δρόμο της ανατροπής!

Έβγαλε αντίδραση ο ΠΑΟΚ μετά τη «σφαλιάρα» του ευρωπαϊκού αποκλεισμού.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον Ατρόμητο, σε μια δύσκολη έδρα, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει με 2-1, για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του (αφιερώνοντας το πρώτο στον άτυχο Γιάννη Κωνσταντέλια), ενώ εξαιρετική εμφάνιση έκανε και ο Τάχα Άλι.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το ματς ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να «σημαδεύει» τους Άλι και Εντιαγέ. Η πρώτη αξιόλογη τελική ήρθε στο 16’, με τον Σουηδό εξτρέμ να ξεφεύγει από τον Τσακμάκη, αλλά να σουτάρει πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Χουτεσιώτη. Στο επόμενο λεπτό, ο Εντιαγέ βρήκε τον Πέλκα, αλλά ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, αμαρκάριστος δεν έκανε καλό κοντρόλ και πλάσαρε άστοχα. Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Ατρόμητος ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με υπέροχο γκολ.

Ο Καραμάνης από τα δεξιά πέρασε σαν... σταματημένο τον Χατζηδιάκο κι έκανε το γύρισμα, με τον Νούνιες να σουτάρει με τη μία από το ύψος του πέναλτι για το 1-0.

Τέσσερα λεπτά μετά, οι φιλοξενούμενοι «άγγιξαν» την ισοφάριση. Ο Άλι πάσαρε ωραία στον Μπάμπα, ο Γκανέζος σούταρε διαγώνια, η μπάλα βρήκε στη ρίζα της αριστερής δοκού και επέστρεψε στην αγκαλιά του ξαπλωμένου Χουτεσιώτη.

Κι ενώ ο ρυθμός έπεσε, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Νέα ενέργεια του Άλι και σέντρα του Σουηδού, με τον Πέλκα να κάνει το 1-1 με ωραία κεφαλιά-ψαράκι. Οι δυο τους συνεργάστηκαν και στο 53’, όμως το πλασέ του Πέλκα ήταν άστοχο. Τρία λεπτά μετά, ο Ατρόμητος απώλεσε σπουδαία, διπλή ευκαιρία για να προηγηθεί εκ νέου. Αρχικά ο Παβλένκα απέκρουσε το σουτ του Μοτουσαμί και στη συνέχεια ο Μιχαηλίδης έδιωξε την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος στην προσπάθεια του Πνευμονίδη.

Για να έρθει δευτερόλεπτα μετά η ανατροπή για τους Θεσσαλονικείς. Η πάσα του Άλι δεν βρήκε τον Ζαφείρη, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Πέλκα που με πλασέ νίκησε τον Χουτεσιώτη για το 1-2 στο 64’. Ο Έλληνας τερματοφύλακας κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι, αποκρούοντας την ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Ζίβκοβιτς (69’), με τον Ντούσαν Κέρκεζ να προχωρά σε τριπλή αλλαγή.

Η ωραία ενέργεια του Ζαφείρη (80’) στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των γηπεδούχων δεν είχε και ανάλογο τελείωμα, όπως κι εκείνη του Νούνιες (82’) στην απέναντι περιοχή. Η τελευταία ευκαιρία ανήκε στον Μουτουσαμί που, όμως, δεν μπόρεσε από το ύψος του πέναλτι να κρατήσει χαμηλά την μπάλα, χάνοντας την ευκαιρία για ισοφάριση στο φινάλε. Στους έξι βαθμούς ο ΠΑΟΚ, ακόμη να κάνει σεφτέ ο Ατρόμητος.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Τσακμάκης – Τέιλορ.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης (46’ Τσαντίλας), Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης (73’ Πνευμονίδης), Νούνιες (85’ Μάγκνουσον), Τσούμπερ (73’ Κώτσης), Τσιλούλης (73’ Χότζα).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος (46’ Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Τέιλορ (59’ Σανταμαρία), Ζαφείρης, Πέλκας, Ζίβκοβιτς (81’ Θυμιάνης), Άλι (66’ Χατσίδης), Εντιαγέ (81’ Μύθου).