Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 0-2: Με «μαέστρο» Ταμπόρδα μπήκε με το... δεξί στο πρωτάθλημα

Με εξαιρετικό τρόπο μπήκε στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με 2-0 του Λεβαδειακού για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ταμπόρδα, ο οποίος… σέρβιρε δις στους συμπαίκτες του. Συγκεκριμένα ο Αργεντινός στο 3’ εκτέλεσε κόρνερ και ο Κωστή άθελά του αντί να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Στο 77’ ο Ντέσερς έγινε αποδέκτης της σέντρας του Λατίνου χαφ και με ωραία κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Οι Βοιωτοί παραμένουν χωρίς πόντο στο πρωτάθλημα, την ώρα που το «τριφύλλι» πήρε τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το… πόδι στο γκάζι και μόλις στο 2ο λεπτό έφτασε πολύ κοντά στο γκολ. Ο Λιβάι Γκαρσία έκανε εξαιρετική σέντρα, ο Τετέι έπιασε δυνατό μονοκόμματο σουτ, όμως ο Πάντεα αντέδρασε σωστά και με δύσκολη επέμβαση έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ.

Η πίεση των «πράσινων» απέφερε καρπούς μόλις ένα λεπτό αργότερα. Ο Ταμπόρδα εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κωστή, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει από νωρίς το προβάδισμα με 0-1.

Το «τριφύλλι» συνέχισε να έχει τον έλεγχο και στο 15’ απείλησε ξανά, με τον Άνακερ να δοκιμάζει δυνατό σουτ από μακρινή απόσταση και τον τερματοφύλακα του Λεβαδειακού να απομακρύνει με δεύτερη προσπάθεια.

Οι γηπεδούχοι είχαν τη δική τους ευκαιρία στο 19’, όταν ο Σουτ βρέθηκε σε εξαιρετική θέση, όμως το τελείωμά του ήταν κακό και η μπάλα έφυγε άουτ.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, συνέχισε να δημιουργεί φάσεις. Στο 25’ έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ, έπειτα από εξαιρετική συνεργασία των παικτών του. Η μπάλα κατέληξε στον Αντίνο, ο οποίος από καλή θέση δεν κατάφερε να βρει στόχο, στέλνοντας την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Δύο λεπτά αργότερα, οι «πράσινοι» δημιούργησαν νέα καλή στιγμή. Ο Τετέι έκανε όμορφη προσπάθεια και γύρισε την μπάλα στον Καλάμπρια, όμως το σουτ του Ιταλού ήταν άστοχο.

Στο 30’ ο Παναθηναϊκός απείλησε και πάλι, με τον Λιβάι Γκαρσία να επιχειρεί σουτ και τον Άνακερ να χρειάζεται να επέμβει δύσκολα, παραχωρώντας κόρνερ. Από την εκτέλεση του κόρνερ στο 31’, μάλιστα, το «τριφύλλι» άγγιξε το 0-2. Ο Ταμπόρδα έφερε την μπάλα στην περιοχή και ο Λιβάι Γκαρσία με δυνατή καρφωτή κεφαλιά την έστειλε στην οριζόντια δοκό του Λεβαδειακού.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, οι Βοιωτοί είχαν τεράστια ευκαιρία στο 41’ για να φέρουν το ματς στα ίσα. Ο Σουτ έκανε υπέροχη ψηλοκρεμαστή σέντρα, ο Οζέγκοβιτς βρέθηκε ολομόναχος απέναντι από τον Πένια και έπιασε την κεφαλιά, όμως ο Ισπανός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση και κράτησε το 0-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδειακός μπήκε πιο δυνατά και στο 57’ έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Οι Βοιωτοί ξεδίπλωσαν όμορφα την επίθεσή τους, η οποία ολοκληρώθηκε με σουτ του Πάντεα, όμως ο Πένια αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε δύσκολα.

Ο Παναθηναϊκός για ακόμη ένα φετινό παιχνίδι υποχώρησε αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, με τον Λεβαδειακό να παίρνει την πρωτοβουλία και να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Το «τριφύλλι» χρειάστηκε να φτάσει στο 72’ για να καταγράψει την πρώτη του αξιόλογη ευκαιρία στο δεύτερο μέρος. Ο Λιβάι Γκαρσία έκανε ωραία ενέργεια και γύρισε την μπάλα στον Ντέσερς, όμως ο Άνακερ πρόλαβε τον επιθετικό του Παναθηναϊκού και απομάκρυνε.

Ένα λεπτό αργότερα, ο Ντέσερς απείλησε ξανά, επιχειρώντας εξαιρετικό πλασέ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά λίγο άουτ.

Στο 76’ ο διαιτητής Βεργέτης πήγε στο VAR για να εξετάσει ένα επικίνδυνο πάτημα του Συμελίδη στον Κάνγκουα. Μετά τον έλεγχο, ο ποδοσφαιριστής του Λεβαδειακού αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τους Βοιωτούς με δέκα παίκτες.

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε άμεσα το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 77’ έκανε το 0-2. Ο Ταμπόρδα εκτέλεσε εξαιρετικά το φάουλ και ο Ντέσερς με δυνατή καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διευρύνοντας το προβάδισμα του «τριφυλλιού».

Στο 81’ ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά και σε τρίτο γκολ, με τον Κοντούρη να επιχειρεί όμορφο σουτ, αλλά τον Άνακερ να αντιδρά σωστά και να απομακρύνει.

Επτά λεπτά αργότερα ο Ντέσερς έκανε δυνατό σουτ, αλλά ο πορτιέρε των γηπεδούχων απομάκρυνε δύσκολα σε κόρνερ. Στις καθυστερήσεις ο φορ του «τριφυλλιού» έκανε ωραία προσπάθεια, πάτησε περιοχή, όμως το τελείωμά του ήταν κακό και πέρασε άουτ.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας).

Κίτρινες: Βήχος, Κωστή - Καμαρά, Αντίνο, Κοντούρης, Λούζα.

Κόκκινες: 77’ Συμελίδης.

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Άνακερ, Πάντεα, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης (80’ Μπαλντέ), Βήχος, Κορνέζος, Σουτ (56’ Κομπνάν), Κωστή, Ούρσι (80’ Νίκας), Οζέγκοβιτς (56’ Συμελίδης), Εμμανουηλίδης (46’ Μπάουζα).

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά (46’ Κοντούρης), Ταμπόρδα (82’ Λούζα), Κάνγκουα, Αντίνο (60’ Πελίστρι), Λιβάι Γκαρσία (82’ Ραστόντερ), Τετέι (68’ Ντέσερς).