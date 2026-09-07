Ο Ουναΐ επισκέφτηκε στο νοσοκομείο τον Ελ Κααμπί - Το συγκινητικό μήνυμα του Μαροκινού

Σε μια κίνηση ανθρωπιάς και απόλυτου σεβασμού προχώρησε ο άσος του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση του ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Σουπερ Λιγκ μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ (τελικό σκορ 3-1), επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον συμπατριώτη του, Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Ουναΐ πήγε στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του συμπαίκτη και καλού του φίλου αλλά και να του ευχηθεί ταχεία ανάρρωση. Την όμορφη στιγμή απαθανάτισε και δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού να κάνει repost στο Instagram.

«Ο Θεός να σε θεραπεύσει αδερφέ μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αζεντίν Ουναΐ.

Σημειώνεται πως ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέστη έναν σοκαριστικό τραυματισμό στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο, και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 6-7 μήνες.

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