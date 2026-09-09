Τουργκούτλουσπορ: Η τουρκική ομάδα που έσπασε τα στερεότυπα και πήρε προπονήτρια μια 22χρονη

Η Μεστάν είναι η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στην ιστορία του Τουργκούτλουσπορ, αλλά η διάρκεια του συμβολαίου της δεν αποκαλύφθηκε

Μιχάλης Παπαδάκος

Τουργκούτλουσπορ: Η τουρκική ομάδα που έσπασε τα στερεότυπα και πήρε προπονήτρια μια 22χρονη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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  • Η Τουργκούτλουσπορ διόρισε τη 22χρονη Ζεϊνέπ Μεστάν ως προπονήτρια της ποδοσφαιρικής της ομάδας, μια πρωτοποριακή κίνηση για τον σύλλογο.
  • Η Μεστάν είναι η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στην ιστορία του Τουργκούτλουσπορ, αλλά η διάρκεια του συμβολαίου της δεν αποκαλύφθηκε.
  • Η Ζεϊνέπ Μεστάν έχει μακρά εμπειρία ως ποδοσφαιρίστρια σε διάφορες ερασιτεχνικές ομάδες, αλλά δεν έχει καταφέρει να στεριώσει σε κάποια από αυτές.
  • Η ομάδα Τουργκούτλουσπορ αγωνίζεται σε ερασιτεχνικό επίπεδο και έχει υποβιβαστεί πρόσφατα στη Manisa Super Amateur League.
  • Ο σύλλογος ελπίζει ότι η νέα προπονήτρια θα συμβάλει στην τεχνική αναδιοργάνωση και θα φέρει επιτυχίες στην ομάδα.
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Η τουρκική ερασιτεχνική ομάδα Τουργκούτλουσπορ προχώρησε σε μια πρωτοποριακή κίνηση. Αφενός γιατί όρισε γυναίκα προπονήτρια στο ποδοσφαιρικό της τμήμα, αφετέρου γιατί πρόκειται για μια 22χρονη κοπέλα!

Διόρισε τη Ζεϊνέπ Μεστάν ως προπονήτρια και στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος από το Τουργκούτλου στην επαρχία της Μανίσα, αναφέρει: «Σύμφωνα με την αναδιάρθρωση του συλλόγου μας και τους στόχους μας για τη νέα σεζόν, καταλήξαμε σε συμφωνία με τη Zeynep Mestan (σ.σ.: η οποία έγινε 22 ετών μόλις πριν από έξι εβδομάδες) σχετικά με τη θέση της προπονήτριας.

https://www.instagram.com/p/DdCTLqkkfOq/
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Ευχόμαστε στη Ζεϊνέπ Μεστάν, η οποία θα ηγηθεί της νέας δομής και τεχνικής οργάνωσης του συλλόγου μας, κάθε επιτυχία υπό το κόκκινο και μαύρο έμβλημά μας και ελπίζουμε ότι αυτή η νέα εποχή θα είναι ωφέλιμη για την κοινότητά μας, τον σύλλογό μας και όλους τους οπαδούς μας».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μεστάν είναι η πρώτη γυναίκα προπονήτρια του συλλόγου. Καμία από τις δύο πλευρές δεν αποκάλυψε τη διάρκεια του συμβολαίου της. Ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της την Τρίτη στην τελετή υπογραφής του συμβολαίου στα κεντρικά γραφεία του συλλόγου.

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Γεννημένη... μπαλαδόφατσα

Η Μεστάν μόνο... ουρανοκατέβατη δεν είναι στο χώρο του ποδοσφαίρου. Τα τελευταία χρόνια, έπαιξε για διάφορες ερασιτεχνικές γυναικείες ομάδες, στις οποίες ωστόσο, δεν κατάφερε να στεριώσει. Για την ακρίβεια, άλλαξε οκτώ συλλόγους από το 2019 μέχρι πρότινος. Σύμφωνα με την Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF), η τωρινή ομάδα της Μεστάν είναι η Bornova Genç Yıldızlar Spor.

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Η ομάδα τερμάτισε δέκατη στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα τη σεζόν 2025/26, με αποτέλεσμα τον υποβιβασμό της στο Manisa Super Amateur League (έκτη κατηγορία). Έχει φτάσει στο παρελθόν στη δεύτερη κατηγορία, αλλά δεν έχει καταφέρει ποτέ να ανέβει στη Süper Lig. Άραγε το άστρο της Μεστάν θα λάμψει για να οδηγήσει την Τουργκούτλουσπορ σε νέες ένδοξες στιγμές; Ο καιρός θα δείξει...

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