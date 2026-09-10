Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Εξ αναβολής ευκαιρία για κορυφή, με… εμπόδιο τον Λέτο

Όλη την περασμένη σεζόν, ο Παναθηναϊκός δεν βρέθηκε καθόλου στην κορυφή της Super League. Έστω με συγκάτοικο ή συγκάτοικους. Οι «πράσινοι» απόψε στο ΟΑΚΑ (21:15), έχουν την ευκαιρία να το πετύχουν. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να νικήσουν την αξιόμαχη και αρκετά… ζημιάρα με τους «μεγάλους», Κηφισιά.

Πρόκειται για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής, το ματς που δεν είχε διεξαχθεί μετά από αίτημα του «τριφυλλιού» λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Ο Παναθηναϊκός έχει την ψυχολογία, μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ με 3-1. Έχει 2 νίκες σε ισάριθμα μας στο πρωτάθλημα και αν κάνει το 3Χ3 θα ανέβει στην πρώτη θέση, μαζί με τον Παναιτωλικό. Τον οποίο υποδέχεται την Κυριακή για την 4η αγωνιστική.

Η Κηφισιά από την άλλη, είναι η γνωστή ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Με εντάσεις στο παιχνίδι της, αρκετό πάθος, αλλά και ποιοτικούς παίκτες. Απέδειξε απέναντι στην ΑΕΚ τις δυνατότητές της, καθώς ανάγκασε την Ένωση όχι απλά σε ισοπαλία 1-1, αλλά και σε κακή εμφάνιση. Παρά την ήττα της, η ομάδα των βορείων προαστίων είχε καλή απόδοση και απέναντι στον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Ντέσερς, ενώ εκτός είναι και οι Τσάπρας-Τσιριβέγια, που ταλαιπωρούνται καιρό από θλάσεις.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Κυριόπουλος, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ.

Από την άλλη, ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν έχει στη διάθεσή του, Βαν Άιμα και Έμπο. Αντίθετα επιστρέφει ο Ντε Λουίς που απουσίαζε στο τελευταίο ματς.

Η αποστολή της Κηφισιάς: Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Ντε Λουίς, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μανσό, Δοϊρανλής, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιαγκνέ, Κούσουλος, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Πατήρας, Σαγκάλ, Χριστόπουλος.

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Ματσούκας από την Εύβοια. Βοηθοί του οι Στεφανης (Καρδίτσας) και Μάτσας (Ηρακλείου). Τέταρτος ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά. VAR ο Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) και AVAR ο Μέγας (Πιερίας).

Η αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ θα αρχίσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.

SUPER LEAGUE – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 9

2. Α.Ε.Κ. 7

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 6 (2)

5. ΑΡΗΣ 6

6. Π.Α.Ο.Κ. 6

7. Ο.Φ.Η. 6

8. ΗΡΑΚΛΗΣ 4

9. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. 2

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1

11. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1

12. ΚΗΦΙΣΙΑ 1 (2)

13. ASTERAS AKTOR 0

14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0