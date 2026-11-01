ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR 2-1: O Μύθου λύτρωσε τους Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια σημαντική νίκη με 2-1 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μύθου, που βρήκε δίχτυα στο 89ο λεπτό, και ήρωα τον Μοναστηρλή.

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ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR 2-1: O Μύθου λύτρωσε τους Θεσσαλονικείς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μια πολύτιμη νίκη με 2-1 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Ο «Δικέφαλος» προηγήθηκε νωρίς με τον Εντιαγέ, είδε τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν με τον Κιμπιόκα, ενώ παρά τις αποβολές των Κένι και Μπρόρσον, συνέχισε να πιέζει για το τρίποντο.

Τη λύση έδωσε στο 87ο λεπτό ο Μύθου, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από απόκρουση του Παπαδόπουλου, ενώ στις καθυστερήσεις ο Μοναστηρλής πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε προσπάθεια του Παπακανέλλου, κρατώντας τη νίκη για τους Θεσσαλονικείς.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, παίρνοντας από νωρίς την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπαθώντας να επιβάλει τον ρυθμό του. Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς μόλις στο 8ο λεπτό, όταν ο Ζίβκοβιτς έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Εντιαγέ και εκείνος με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 1-0.

Οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και έψαξαν ένα δεύτερο γκολ, με τον Ζαφείρη στο 13’ και τον Κένι στο 24’ να δοκιμάζουν τα πόδια τους, αλλά τον Παπαδόπουλο να δηλώνει παρών. Ο Αστέρας προσπάθησε σταδιακά να ισορροπήσει την κατάσταση και κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 38ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλες από τα δεξιά, ο Κιμπιόκα πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Στην επανάληψη, ο ΠΑΟΚ μπήκε ξανά με επιθετική διάθεση και απείλησε με τον Εντιαγέ στο 48’, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Σανταμαρία ανάγκασε τον Παπαδόπουλο σε δύσκολη επέμβαση με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή.

Η αναμέτρηση απέκτησε διαφορετική τροπή στο 64ο λεπτό, όταν ο Κένι αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε τον ΠΑΟΚ με δέκα ποδοσφαιριστές. Ο Αστέρας προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα, ωστόσο στο 73’ ήρθε η αποβολή του Μπρόρσον με δεύτερη κίτρινη κάρτα, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν πλέον με δέκα παίκτες.

Ο «Δικέφαλος» ανέκτησε την πρωτοβουλία και στο 78’ έχασε τεράστια ευκαιρία για να πάρει ξανά το προβάδισμα, όταν ο Μπάνζα αστόχησε από πλεονεκτική θέση με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς.

Η λύτρωση για τους Θεσσαλονικείς ήρθε τελικά στο 87ο λεπτό. Ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα, ο Μπάνζα εκτέλεσε, ο Παπαδόπουλος απέκρουσε, όμως ο Μύθου βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Ο Αστέρας προσπάθησε να απαντήσει στις καθυστερήσεις και στο 92’ έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση. Ο Παπακανέλλος επιχείρησε το σουτ, η μπάλα κόντραρε και ο Μοναστηρλής με εντυπωσιακή επέμβαση κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ, σφραγίζοντας ουσιαστικά το πολύτιμο τρίποντο για την ομάδα του.

ΠΑΟΚ (Α. Λίσι): Μοναστηρλής - Κένι, Χατζηδιάκος, Κόστα (85’ Καμαρά), Γιαννούλης – Σανταμαρία (80’ Τέιλορ), Ζαφείρης (68’ Γιάκιτς), Ζίβκοβιτς, Σορετίρε (68’ Ελουστόντο) - Μπάνζα, Εντιαγέ (68’ Μύθου).

Asteras AKTOR (Γ. Κοντοές): Παπαδόπουλος - Κώτσιρας, Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντες (90’ Μέντες) - Κουρμπέλης, Γκονζάλες - Ορόσκο (76’ Παπακανέλλος), Κιμπιόκα (76’ Λάσκαρης), Ρικαρντίνιο (62’ Μπουζούκης) - Μακέντα.

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