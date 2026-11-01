Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-0: Κυριαρχική εμφάνιση και αφεντικό της Αθήνας το «τριφύλλι»! (vids)

Οι «πράσινοι» ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι με την Ένωση και συνεχίζουν ακάθεκτοι την πορεία τους στην κορυφή, με τον Αντίνο να πραγματοποιεί τρομερή εμφάνιση.

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Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-0: Κυριαρχική εμφάνιση και αφεντικό της Αθήνας το «τριφύλλι»! (vids)
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4'
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Ο Παναθηναϊκός με κυριαρχική εμφάνιση επικράτησε με 2-0 της ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Super League κι έδειξε ποιος είναι το... αφεντικό της Αθήνας.

Ο Τετέι με εκπληκτική ενέργεια στα 35(!) δευτερόλεπτα άνοιξε το σκορ, ενώ ο Αντίνο στο 49' με μαγική ενέργεια και ωραίο σουτ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Το «τριφύλλι» αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 70' μετά την κόκκινη που δέχθηκε ο Κάνγκουα.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη νίκη στο ντέρμπι ανέβηκε και πάλι στην κορυφή με 24 βαθμούς, ενώ από την άλλη η Ένωση έπεσε στην τέταρτη θέση έχοντας 17 πόντους.

Ο Τετέι έβαλε... φωτιά στο ΟΑΚΑ στα 35 δευτερόλεπτα

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο ντέρμπι και μόλις στο πρώτο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Αντρέα Τετέι! Ο Ρότα έκανε τραγικό λάθος, με τον Έλληνα επιθετικό να παίρνει την μπάλα και με ωραίο σουτ να νικά τον Μπρινιόλι.

Ο σκόρερ του «τριφυλλιού» έκανε σουτ από δύσκολη θέση πέντε λεπτά αργότερα, έπειτα από ωραία κούρσα, το οποίο όμως ήταν πολύ άστοχο.

Η Ένωση στα πρώτα 15 λεπτά του ντέρμπι δεν κατάφερε να κάνει καμία φάση, με το «τριφύλλι» να έχει συνεχώς την κατοχή και να πιέζει για δεύτερο τέρμα.Η επόμενη καλή στιγμή ήρθε στο 20’, με τον Κάνγκουα να δοκιμάζει το πόδι του από μακριά, όμως η μπάλα έφυγε πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο του «δικεφάλου».

Δύο λεπτά μετά ο Πήλιος έκανε εκπληκτική ενέργεια περνώντας τον Καλάμπρια, έκανε γύρισμα προς τον Μάγιερ στο σημείο του πέναλτι, αλλά ο μέσος της Ένωσης δεν κατάφερε να βρει καν την μπάλα.

Το «τριφύλλι» έχασε απίθανη διπλή ευκαιρία στο 38’. Ο Κάνγκουα άνοιξε στον Τετέι, εκείνος έδωσε την μπάλα στον Λιβάι Γκαρσία που έκανε δυνατό σου κι έσωσε με υπερένταση ο Μπρινιόλι με την μπάλα να φτάνει στον Αντίνο, ο οποίος έκανε πλασαριστό σουτ που βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι κι έφυγε άουτ.

Δύο λεπτά μετά οι «πράσινοι» είχαν δεύτερο δοκάρι μετά από ωραίο φαλτσαριστό σουτ του Λιβάι Γκαρσία! Ο ίδιος παίκτης στο 41’ δοκίμασε το πόδι του από μακριά, αλλά η προσπάθειά του ήταν πολύ άστοχη.

Η πρώτη καλή τελική για την ΑΕΚ σημειώθηκε στο 43’, με τον Πένια να μπλοκάρει εύκολα το σουτ του Μάριν από τα 30 περίπου μέτρα. Δύο λεπτά μετά ο Καμαρά έπιασε άτσαλο σουτ που δεν ανησύχησε τον Μπρινιόλι.

«Μαγική» ενέργεια Αντίνο και 2-0

Το «τριφύλλι» μπορεί να ξεκίνησε κάπως νωχελικά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά στο 49’ κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά του. Ο Αντίνο με εκπληκτική ενέργεια έφτασε μέχρι την περιοχή της Ένωσης και με ωραίο συρτό σουτ νίκησε τον Μπρινιόλι για το 2-0 του Παναθηναϊκού.

Η Ένωση απείλησε στο 62’ με το μακρινό σουτ του Βιτάλις που πέρασε πάνω από την εστία του Πένια. Ένα λεπτό αργότερα την ίδια κατάληξη είχε και το ωραίο γυριστό του Καμαρά, το οποίο κόντραρε και έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Μπρινιόλι.

Ο Ζίνι έκανε δυνατό σουτ στο 64’, με τον Ισπανό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Τα επόμενα λεπτά το ντέρμπι... άναψε, με τον Κάνγκουα έπειτα από παρέμβαση του VAR να αποβάλλεται για κλωτσιά στον Γκεοργκίεφ εκτός φάσης.

Στο 77’ ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, χωρίς να απειλήσει όμως τον Πένια. Από εκείνο το σημείο κι έπειτα δεν έγινε καμία ευκαιρία με την ένταση να κυριαρχεί και το «καθαρό» μυαλό να έχει πάει... περίπατο. Κάπως έτσι οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν με νίκη τα ντέρμπι του πρώτου γύρου, έχοντας από μία νίκη με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνσκι (Γερμανία).
Κίτρινες: Σαλάχ - Εντίν - Ρότα, Κοϊτά, Μουκουντί, Ζίνι.
Κόκκινες: 70' Κάνγκουα.
Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (71' Σαλάχ - Εντίν), Κάνγκουα, Καμαρά, Λιβάι Γκαρσία (71' Λούζα), Αντίνο, Τετέι (80' Ραστόντερ), Ντέσερς (57’ Ταμπόρδα).
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα (46' Γκεοργκίεφ), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (74' Μάνταλος), Βιτάλις (84' Κουτέσα), Μάγερ (54' Ζίνι), Ζούμπκοφ (46' Κοϊτά), Γιόβιτς, Βάργκα.

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