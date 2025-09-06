Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Ελλάδα – Λευκορωσία
Δείτε τα highlights του Ελλάδα – Λευκορωσία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
1'
Μαγική πρεμιέρα για τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οι οποίοι για μεγάλο διάστημα του αγώνα ανάγκασαν φιλάθλους και αντιπάλους να τους… χαζεύουν με όσα έκαναν στο χορτάρι.
Η Εθνική, η οποία είχε πέντε διαφορετικούς σκόρερ και πάνω από 25 τελικές, «ισοπέδωσε» 5-1 τη Λευκορωσία και ξεκίνησε εντυπωσιακά στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η «γαλανόλευκη» κόντρα στην πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου της πραγματοποίησε μια απίθανη εμφάνιση κι ειδικά στο πρώτο μέρος «έκρυψε» την μπάλα, όπου πέτυχε τα τέσσερα από τα πέντε τέρματα της.
