Γιώργος Κουγιουμτσίδης για το χρυσό μετάλλιό του: «Έκανα ό,τι μπορούσα για την Ελλάδα»

«Δούλεψα σκληρά για να πάρω τον τίτλο», λέει ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης 

Newsbomb

Γιώργος Κουγιουμτσίδης για το χρυσό μετάλλιό του: «Έκανα ό,τι μπορούσα για την Ελλάδα»

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης 

Eurokinissi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγραψε ιστορία για τον ελληνικό αθλητισμό, αφού έγινε ο πρώτος παλαιστής μας που κατακτά το χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στην κατηγορία των ανδρών.

Λίγο πριν την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης μίλησε στο σάιτ της ΕΛΟΠ για την τεράστια επιτυχία και δεν έκρυψε την συγκίνησή του. «Έκανα ό,τι μπορούσα για την πατρίδα μου για την Ελλάδα για τους Έλληνες» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Η συνέντευξη του Γιώργου Κουγιουμτσίδη:

Γιώργο συγχαρητήρια! Είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Πως αισθάνεσαι με τον τίτλο του πρωταθλητή;

«Δούλεψα σκληρά για να πάρω αυτό τον τίτλο. Ήθελα πολύ να πάρω την πρώτη θέση, παρα πολυ! Για μένα, για την οικογένειά μο,υ για τους προπονητές μου και για όλους που με πίστεψαν! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έφτασα στον στόχο μου».

Κατα τη διάρκεια του τουρνουά έδειχνες ότι είσαι… ακούνητος! Τρομερές εμφανίσεις. Ένιωθες ότι θα έφτανες έως την κορυφή;

«Ενιωθα σίγουρος για τον εαυτό μου. Είχα δουλέψει σκληρά. Η θέληση και η προσπάθειά μου έβγαινε στο ταπί. Ενιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση και με κάνει πολύ χαρούμενο που ότι δούλευα στις προπονήσεις, κατάφερα και το έκανα στους αγώνες»

Είσαι ο πρώτος Έλληνας που κατακτά στους Άντρες χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτό για σένα;

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις πετύχει κάτι μοναδικό. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι έχεις καταφέρει κάτι, που δεν έχει πετύχει άλλος δείχνει το μέγεθος της επιτυχίας σου. Ελπίζω να άνοιξα τον δρόμο και για άλλους Ελληνες αθλητές. Ολα τα μηνύματα, όλη η αγάπη που έχω δεχτεί είναι ευλογία!»

Έχεις καταλάβει τι τεράστιο επίτευγμα έχεις πετύχει;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έφερα την Παγκόσμια διάκριση. Που έστω και λίγο έκανα όλους του Έλληνες να νιώθουν περήφανα! Για το μέγεθος της επιτυχίας είναι νωρίς ακόμα να εμπεδώσω το μέγεθος της επιτυχίας».

Είχες μια μικρή αποχή από τους αγώνες. Αυτό σε βοήθησε να σε δούμε πιο αποφασιστικό;

«Είχα τον χρόνο να ηρεμήσω και να σκεφτώ. Να δουλέψω σκληρά και να εμφανιστώ έτοιμος. Έκανα ό,τι μπορούσα για την πατρίδα μου για την Ελλάδα για τους Έλληνες!».

Πού θα ήθελες να αφιερώσεις το μετάλλιο;

«Το αφιερώνω στην οικογένεια μου, στους προπονητές μου, σε όλη την Ελλάδα, στην ομοσπονδία που με στήριξε στην προετοιμασία όλο τον χρόνο και σε όλους που ήταν δίπλα μας».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Η Γάζα θα καταστραφεί αν δεν παραδοθεί η Χαμάς» προειδοποιεί ο Κατζ - Άρματα μάχης προελαύνουν στη Γάζα - Βίντεο

20:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το κανάλι που θα μεταδώσει το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

20:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Αυτός είναι ο 32χρονος που συνελήφθη για επιθέσεις σε ανήλικες και 58χρονη

20:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: H FIBA αποθεώνει τον Greek Freak με ένα βίντεο 9 λεπτών

20:27ΚΟΣΜΟΣ

«Zapad 2025»: Παρουσία του Πούτιν τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας-Λευκορωσίας - Βίντεο

20:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Δεν υπάρχει αδύνατο - Όσες φορές πέφτεις πρέπει να σηκώνεσαι» - Ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης περιγράφει στο Newsbomb το μυστικό που τον έφτασε στην κορυφή

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληξη σε υψόμετρο 2.600 μέτρων: Άνδρας οδηγούσε μονόκυκλο σκούτερ στους Δολομίτες - Βίντεο

20:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιτωλοακαρνανία: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας– Γρονθοκόπησε τη γυναίκα και την κόρη του

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άγγλος ακτιβιστής που «ξεσήκωσε» το Λονδίνο για το μεταναστευτικό ξεσπά κατά Ερντογάν: «Είναι πονηρός σκύλος»

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Συνελήφθη κρατούμενος για διακίνηση ναρκωτικών- Έκρυβε στο κελί του πάνω από 120 «φιξάκια»

19:55ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Credia Bank το 70% της HSBC Μάλτας έναντι 200 εκατ. ευρώ

19:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν sold out για τον αγώνα της Euroleague

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Ανάμεσα στα καλύτερα γλυκά με τυρί του κόσμου η Μελόπιτα Σίφνου και Σφακιανόπιτα Κρήτης - Η λίστα του Taste Atlas

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα»

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Jerusalem Post: Το Ισραήλ πληρώνει μισθούς σε Δρούζους μαχητές στη Συρία - Δυτικές και τοπικές πηγές

19:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έντονη αψιμαχία Τραμπ με Αυστραλό δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο - Βίντεο

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Έσκαψαν τούνελ 12 μέτρων κοντά σε αρχαιολογικό χώρο - Δύο συλλήψεις

19:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιώργος Κουγιουμτσίδης για το χρυσό μετάλλιό του: «Έκανα ό,τι μπορούσα για την Ελλάδα»

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Αυτός είναι ο 32χρονος που συνελήφθη για επιθέσεις σε ανήλικες και 58χρονη

20:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: H FIBA αποθεώνει τον Greek Freak με ένα βίντεο 9 λεπτών

20:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιτωλοακαρνανία: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας– Γρονθοκόπησε τη γυναίκα και την κόρη του

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο από την επίθεση αρκούδας στον ορειβάτη - Η στιγμή που πέφτει στον γκρεμό

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

20:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Δεν υπάρχει αδύνατο - Όσες φορές πέφτεις πρέπει να σηκώνεσαι» - Ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης περιγράφει στο Newsbomb το μυστικό που τον έφτασε στην κορυφή

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερντ Ρέντφορντ: Το «χρυσό αγόρι» του Χόλιγουντ δεν είναι πια εδώ - Οι ρόλοι που έγραψαν ιστορία

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Πάπα-Έλον Μασκ: Παράδειγμα πλούτου που «υπονομεύει την αξία της ανθρώπινης ζωής» - Σκληρή απάντηση του δισεκατομμυριούχου

19:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έντονη αψιμαχία Τραμπ με Αυστραλό δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο - Βίντεο

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Έσκαψαν τούνελ 12 μέτρων κοντά σε αρχαιολογικό χώρο - Δύο συλλήψεις

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: «Η βάρκα τους κόλλησε στην άμμο» - Τι λέει στο Newsbomb.gr ο λουόμενος που τράβηξε το βίντεο με τους μετανάστες

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άγγλος ακτιβιστής που «ξεσήκωσε» το Λονδίνο για το μεταναστευτικό ξεσπά κατά Ερντογάν: «Είναι πονηρός σκύλος»

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Συμμορίες στρατολογούν ανήλικα κορίτσια ως δολοφόνους - «Διψούν για αίμα»

18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ο 32χρονος που συνελήφθη για την σεξουαλική επίθεση είναι ο εμπρηστής του Υμηττού

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληξη σε υψόμετρο 2.600 μέτρων: Άνδρας οδηγούσε μονόκυκλο σκούτερ στους Δολομίτες - Βίντεο

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η άγνωστη αγάπη του για την Ελλάδα - Ήθελε να ζήσει σε σπηλιά στα Μάταλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ