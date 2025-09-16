Γιώργος Κουγιουμτσίδης για το χρυσό μετάλλιό του: «Έκανα ό,τι μπορούσα για την Ελλάδα»

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγραψε ιστορία για τον ελληνικό αθλητισμό, αφού έγινε ο πρώτος παλαιστής μας που κατακτά το χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στην κατηγορία των ανδρών.

Λίγο πριν την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης μίλησε στο σάιτ της ΕΛΟΠ για την τεράστια επιτυχία και δεν έκρυψε την συγκίνησή του. «Έκανα ό,τι μπορούσα για την πατρίδα μου για την Ελλάδα για τους Έλληνες» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Η συνέντευξη του Γιώργου Κουγιουμτσίδη:

Γιώργο συγχαρητήρια! Είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Πως αισθάνεσαι με τον τίτλο του πρωταθλητή;

«Δούλεψα σκληρά για να πάρω αυτό τον τίτλο. Ήθελα πολύ να πάρω την πρώτη θέση, παρα πολυ! Για μένα, για την οικογένειά μο,υ για τους προπονητές μου και για όλους που με πίστεψαν! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έφτασα στον στόχο μου».

Κατα τη διάρκεια του τουρνουά έδειχνες ότι είσαι… ακούνητος! Τρομερές εμφανίσεις. Ένιωθες ότι θα έφτανες έως την κορυφή;

«Ενιωθα σίγουρος για τον εαυτό μου. Είχα δουλέψει σκληρά. Η θέληση και η προσπάθειά μου έβγαινε στο ταπί. Ενιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση και με κάνει πολύ χαρούμενο που ότι δούλευα στις προπονήσεις, κατάφερα και το έκανα στους αγώνες»

Είσαι ο πρώτος Έλληνας που κατακτά στους Άντρες χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτό για σένα;

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις πετύχει κάτι μοναδικό. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι έχεις καταφέρει κάτι, που δεν έχει πετύχει άλλος δείχνει το μέγεθος της επιτυχίας σου. Ελπίζω να άνοιξα τον δρόμο και για άλλους Ελληνες αθλητές. Ολα τα μηνύματα, όλη η αγάπη που έχω δεχτεί είναι ευλογία!»

Έχεις καταλάβει τι τεράστιο επίτευγμα έχεις πετύχει;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έφερα την Παγκόσμια διάκριση. Που έστω και λίγο έκανα όλους του Έλληνες να νιώθουν περήφανα! Για το μέγεθος της επιτυχίας είναι νωρίς ακόμα να εμπεδώσω το μέγεθος της επιτυχίας».

Είχες μια μικρή αποχή από τους αγώνες. Αυτό σε βοήθησε να σε δούμε πιο αποφασιστικό;

«Είχα τον χρόνο να ηρεμήσω και να σκεφτώ. Να δουλέψω σκληρά και να εμφανιστώ έτοιμος. Έκανα ό,τι μπορούσα για την πατρίδα μου για την Ελλάδα για τους Έλληνες!».

Πού θα ήθελες να αφιερώσεις το μετάλλιο;

«Το αφιερώνω στην οικογένεια μου, στους προπονητές μου, σε όλη την Ελλάδα, στην ομοσπονδία που με στήριξε στην προετοιμασία όλο τον χρόνο και σε όλους που ήταν δίπλα μας».